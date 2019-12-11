«Их специально подложили»: в управляющей компании прокомментировали видео с «толпой» тараканов

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-11T09:46:10+03:00

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Накануне в новосибирских пабликах появилось видео, сюжет не самый приятный: девушка спускается по лестнице в подъезде, а вокруг нее бегают тараканы. Сибирячка утверждает, что все происходит в доме по адресу ул. Петухова, 160. Автор ролика Светлана Комарова рассказала корреспондентам КП-Новосибирск, что наблюдает подобную картину полгода. Однако в управляющей компании ЖСК это опровергают, говорят, что жалоб о тараканах от жильцов не поступает, дезинсекция и дератизация в доме проводятся регулярно. Более того, ни сотрудники ук, ни жители дома Светлану Комарову не знают и не видели.

— Данная девушка у нас в доме не проживает, а также не является собственницей, — говорят сотрудники ук ЖСК. — Техничка у нас работает полный рабочий день, в конце смены, во время обхода подъездов ей и были замечены тараканы на лестничной клетке.

По словам сотрудников управляющей организации, все насекомые были тут же собраны, в этом помогали и жители дома. Вся площадь лестничной клетки была обработана специальными средствами.

— Мы считаем, что тараканы были специально выпущены ради видео. Это можно назвать провокацией или даже диверсией, в наших подъездах всегда чисто, — заверили сотрудники ук. В управляющей компании также проконсультировались с экспертами, которые сказали, что на видео не привычные всем «домашние» тараканы, а специально выращенные на корм для экзотических животных.

— Сответственно мы делаем вывод, что их специально выпустили в подъезде для каких-то своих целей, — комментируют в ЖСК.

Заявлени от жителей, которые подтверждают - раньше в доме тараканов не было.

ИСТОЧНИК KP.RU