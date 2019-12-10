2019-12-10T13:29:23+03:00
Общество

Кишат и лезут под дверь: тараканы атаковали многоэтажку в Новосибирске

«Они везде, у всех соседей», — рассказала жительница 17-этажного дома
Екатерина КОМЯКОВА
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Тараканы буквально кишат в подъезде дома по ул. Петухова, 160. Фото: Светлана КОМАРОВАТараканы буквально кишат в подъезде дома по ул. Петухова, 160. Фото: Светлана КОМАРОВА
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Жительница Новосибирска сняла на видео, как спускается по лестнице в подъезде. Путь на улицу — настоящий экстрим, девушке приходится идти мимо кишащих тараканов.

— Вот с такими прелестями жизни в новостройке пришлось столкнуться. Всегда думала, что подобные проблемы могут быть только в старых домах, рассказывает сибирячка.

Светлана Комарова рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, что тараканы уже пробрались и в ее квартиру, такая же проблема у соседей снизу и сверху.

— Наша управляющая компания ЖСК ничего не предпринимает, тут только жителям объединяться и решать проблему сообща, — делится жительница дома №160 по улице Петухова.

Светлана говорит, что такую картину в подъезде наблюдает уже где-то полгода.

Тараканы кишат в подъезде многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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