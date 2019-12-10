Кишат и лезут под дверь: тараканы атаковали многоэтажку в Новосибирске
Жительница Новосибирска сняла на видео, как спускается по лестнице в подъезде. Путь на улицу — настоящий экстрим, девушке приходится идти мимо кишащих тараканов.
— Вот с такими прелестями жизни в новостройке пришлось столкнуться. Всегда думала, что подобные проблемы могут быть только в старых домах, рассказывает сибирячка.
Светлана Комарова рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, что тараканы уже пробрались и в ее квартиру, такая же проблема у соседей снизу и сверху.
— Наша управляющая компания ЖСК ничего не предпринимает, тут только жителям объединяться и решать проблему сообща, — делится жительница дома №160 по улице Петухова.
Светлана говорит, что такую картину в подъезде наблюдает уже где-то полгода.
Тараканы кишат в подъезде многоэтажки.
ИСТОЧНИК KP.RU