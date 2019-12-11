Рейс «Новосибирск-Норильск» задержали на сутки, а потом отменили
Из «Толмачево» самолет до Норильска должен был вылететь еще во вторник, 10 декабря, в 04.50. Но сначала рейс задержали на семь часов, а потом вовсе отменили. Самолет пассажиры ждали сутки.
— Пассажиры улетели в среду, 11 декабря, в 05.25. Ожидание борта составило целые сутки. Соединили два рейса: сегодняшний и тот, что отменили, — прокомментировали в «Толмачево».
Причины задержки уточняются. По предварительной информации, самолет отменили из-за плохой погоды в соседнем регионе. Также задерживаются и другие рейсы: из Абакана самолет прилетит с опозданием, улетит также с задержкой.
Напомним, проблемы с авиасообщением в Абакане также были и на прошлой неделе. Самолеты из Москвы стояли в ожидании на запасном аэродроме в Новосибирске. Тогда причиной сбоя в стал туман в столице Хакассии.
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ИСТОЧНИК KP.RU