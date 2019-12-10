2019-12-10T17:29:53+03:00
Общество

Учительницу, велевшую мигрантке учить русский, отказались признавать невиновной

Женщину обвиняли в экстремизме
Алена КУЛЕШОВА
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В мае этого года Наталья Оганисян обратилась в суд, чтобы обжаловать приговор.В мае этого года Наталья Оганисян обратилась в суд, чтобы обжаловать приговор.
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Новосибирский областной суд отказался признавать невиновной Наталью Оганисян — преподавательницу русского языка из Болотинского района. Напомним, сибирячку обвинили в экстремизме после конфликта на школьном собрании, который произошел в 2018 году. Тогда у учительницы завязался спор с одной из мам — женщиной из Узбекистана. А после словесной перепалки на Наталью Ивановну Оганисян подали в суд, поскольку свидетели ссоры утверждали, что она не только назвала родительницу хамкой, но и посоветовала ей «научиться говорить по-русски».

— Я никого не заставляла говорить по-русски! — Рассказывала Наталья в интервью КП-Новосибирск. — Директор говорит: «Вы сказали, научись говорить по-русски». Я не помню, возможно, сказала. Но разве я что-то сказала неправильно? Мы находимся на территории России. Я всю жизнь на нищенскую учительскую зарплату воспитывала у детей любовь к русскому языку.

Уже в мае этого года Наталья Оганисян обратилась в суд, чтобы обжаловать приговор и добиться того, чтобы ее признали невиновной в совершении данного преступления.

— Я выиграла этот процесс, но невиновной меня признавать отказались. То есть, уголовные преследования в отношении меня прекратились, но только потому, что статья, по которой меня судили, была признана декриминализирована, — пояснила Наталья Оганисян корреспонденту КП-Новосибирск. — И хоть сейчас положение дел, по сути, нормализовалось, подать встречные иски я не могу. А ведь это было одной из моих основных целей, с которыми я пришла в суд.

По словам учительницы, в целом, она ситуацией довольна. Ее имя убрали из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, а счета в банке разморозили. Несмотря на то, что из-за данного конфликта, она ушла на пенсию раньше, чем могла бы, сибирячка о таком положении дел не жалеет. Уверяет, что уйти тоже нужно уметь вовремя.

Наталья Оганисян утверждает, что пока не знает, будет ли она продолжать разбираться с этой ситуацией в дальнейшем. По словам сибирячки, судебные разбирательства ее очень утомили.

— После того, как Областной суд отказался признавать меня невиновной, мои юристы предложили мне обратиться в Кемеровский суд, потом в Верховный суд, и так далее, чтобы я могла оспорить и это решение, — поделилась Наталья Ивановна. — Но, если честно, я уже настолько морально и физически устала от всего этого, что пока не могу точно сказать, буду ли я этим заниматься. Время у меня еще есть и пока что я думаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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