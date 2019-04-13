«Мучают бедную учительницу»: педагога, велевшего мигрантке выучить русский, судят за экстремизм

В Новосибирской области судят учителя. Да не просто, а ветерана труда. Наталья Ивановна в профессии уже 40 лет. Работает в Болотнинском районе. Ей, как человеку заслуженному, посвящена страничка на областном портале «Народная летопись».

«Внешне обаятельная и простая, но интеллигентная и эрудированная, она с материнской заботой опекает до сих пор своих учеников. Для каждого находит доброе слово, - говорится об учительнице. - На своих уроках она помогает детям открыть смысл жизни – стать и быть Человеком».

И вот этот педагог-легенда – на уголовном суде. Да статья-то какая - экстремистская… 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии».

«НАУЧИСЬ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ»

ЧП случилось год назад на школьном собрании. Обсуждали гастрономический вопрос – питание детей в столовой. Были и педагоги, и родители, и чиновники.

Завязался спор с одной из мам – женщиной из Узбекистана. Наталья Ивановна говорит, что та, мол, грубо засомневалась в порядочности поваров и пожелала плов и лагман в школьном меню. Слово за слово...

- Вскакивает и начинает на меня кричать: «Пошла вон отсюда!» У меня шок, у всех шок, - описывает Наталья Ивановна накал страстей.

Потом, говорит, глава сельсовета стала за грубиянку извиняться.

- Я говорю: «Жанна Владимировна, спасибо вам, но вы не должны извиняться за молодую хамку, у которой не воспитали уважения к учителю и ветерану труда», - вспоминает учительница.

Вот из-за этой «хамки» и начался сыр-бор. Родительница написала жалобу в прокуратура, на учителя завели административное дело и наказали за публичное оскорбление – 2 тысячи рублей.

Наталья Ивановна преподает русский. Уверяет, что перечитала массу словарей и к оскорблениям это слово точно не относится. Но деньги заплатила. Казалось бы все, история закончилась. Но нет.

- Она вскакивает и начинает на меня кричать: «пошла вон отсюда!». Как разгорелся конфликт между учительницей и иностранкой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Далее против учительницы возбудили дело уголовное. Свидетели, оказывается, дали показания, что звучала грубость и по-жестче. Мол, преподаватель заставляла узбекскую женщину говорить по-русски и называла чуркой.

- Я никого не заставляла говорить по-русски! – Клянется учительница. Признается, что может чего-то не помнить, но уверяет, что не оскорбляла иностранку. - Директор говорит: «Вы сказали, научись говорить по-русски». Я не помню, возможно, сказала. Но разве я что-то сказала неправильно? Мы находимся на территории России. Я всю жизнь на нищенскую учительскую зарплату воспитывала у детей любовь к русскому языку.

УЧИТЕЛЬНИЦУ УЖЕ... СУДИЛИ

За учительницу вступаются общественники – организация «За права человека». Ее представитель Василий Ерюков следит за делом и делится мнением с Радио «Комсомольская правда».

- Уже 13 месяцев они мучают бедную учительницу. Ну и, вообще, вся ситуация со словом «чурка» меня смущает. Даже если бы оно было произнесено во время конфликта, не отдавать же учителя под суд? Она уже бабушка, 40 лет проработала в этой школе... Самое интересное, что у нее самой фамилия - нерусская, замужем она за армянином, - рассуждает общественник.

Наталья Ивановна утверждает, что на нее «поступил заказ», и что ее «внесли в список террористов». А государственный обвинитель на суде предложил экспертизу… У психиатра.

- Я сам присутствовал на последнем заседании, там прокурор заявил ходатайство на проведение психиатрической экспертизы в отношении учительницы. Проверить, вменяема ли она. Но, вообще-то, это - действующий учитель. Они же проходят ежегодные комиссии. Мое мнение, что ее просто травят, - считает Василий Ерюков.

Кстати, такие неприятности у педагога – уже не впервые. В архивах районного суда есть дело 2014 года. Тогда был спор с другой учительницей, которая и подала иск.

«Просит суд признать сведения о том, что она «ш…ха», «проститутка», «***», «страдающая бешенством матки», распространенные Натальей Ивановной на педагогическом совете в помещении школы, несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство. Взыскать с Натальи Ивановны компенсацию…», - говорится в документе.

Наталья Ивановна тогда проиграла и заплатила компенсацию 10 тысяч рублей. Сейчас на вопросы «Комсомольской правды» пояснила, что это тоже была травля.