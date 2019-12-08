Чуть не попали в лобовое ДТП: маршрутные автобусы устроили гонки в Новосибирске на встречной полосе

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-08T16:40:43+03:00

Чтобы не попасть аварию, одному автобусу пришлось съехать на обочину встречки

Изменить размер текста: A A

Новосибирец снял на видеорегистратор опасные игры новосибирских водителей автобусов. Два маршрутных транспорта не поделили пассажиров, один начал выжимать другого с дороги, при этом второй автобус оказался на встречной полосе. Гонка была снята на улице Выборной.

— Водитель одного из НефАЗов решил обогнать коллегу, однако оппонент выдавил его на встречную полосу. Чтобы избежать лобового столкновения с автомобилем, обгонявшему пришлось уйти на встречную обочину, — сообщают в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Водитель, ехавший следом за «гонщиками», рассказал, что «догоняшки» продлились до остановки «Инюшинский бор». Там из одного автобуса вышли люди. Потом водители, любящие скорость и не жалеющие пассажиров, продолжили свой спор.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 8 декабря, в новосибирском общественном транспорте подорожал проезд. Теперь проезд в автобусе стоит 24 рубля, в метро — 25 рублей, троллейбус и трамвай — 23 рубля.

Маршрутные автобусы устроили гонку на встречной полосе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU