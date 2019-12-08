2019-12-08T09:57:37+03:00
Происшествия

Не дождалась приезда врачей: 19 летняя девушка умерла в Новосибирске

Трагедия случилась на улице Красина
Екатерина КОМЯКОВА
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Полиция и следователи выясняют обстоятельства смерти 19-летней девушки.Полиция и следователи выясняют обстоятельства смерти 19-летней девушки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Новосибирске погибла 19 летняя девушка. ЧП случилось сегодня в первом часу ночи. Жительницу города нашли под окнами десятиэтажки. Девушка жила на девятом этаже дома.

— Это случилось возле доме по адресу улица Красина, 60. Девушка скончалась до приезда врачей, — сообщили КП-Новосибирск в управлении МВД по Новосибирской области.

Причины происшествия выясняют следователи и полиция.

Напомним, накануне стало известно о смерти студента НГУ, предположительно это было самоубийство. Молодой человек ушел из жизни перед сессией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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