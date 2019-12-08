Не дождалась приезда врачей: 19 летняя девушка умерла в Новосибирске

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-08T09:57:37+03:00

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В Новосибирске погибла 19 летняя девушка. ЧП случилось сегодня в первом часу ночи. Жительницу города нашли под окнами десятиэтажки. Девушка жила на девятом этаже дома.

— Это случилось возле доме по адресу улица Красина, 60. Девушка скончалась до приезда врачей, — сообщили КП-Новосибирск в управлении МВД по Новосибирской области.

Причины происшествия выясняют следователи и полиция.

Напомним, накануне стало известно о смерти студента НГУ, предположительно это было самоубийство. Молодой человек ушел из жизни перед сессией.

ИСТОЧНИК KP.RU