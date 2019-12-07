Под Новосибирском столкнулись две легковушки: пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-07T16:04:33+03:00

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ДТП произошло под Новосибирском днем в субботу, 7 декабря, на Восточном шоссе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, Lada Priora и Nissan Tiida столкнулись на трассе по направлению к посёлку Сокур. В аварии пострадали четверо человек. Обе машины разбиты: бензин и масло из двигателей авто вылились на дорогу, смывать их пришлось пожарным расчетам МЧС.

Подписчики сообщества «АСТ-54» утверждают, что лобовое столкновение произошло на аварийном месте Восточного шоссе: прошлой зимой здесь случилось четыре смертельных ДТП. Автолюбители отметили, что виной могла быть обледеневшая канавка — она находится на пути в сторону станции Мочище, недалеко от знака «ограничение скорости до 50 километров».

— Сколько еще может там разбиваться людей ежегодно? Эта канавка каждую зиму покрыта льдом, влетая в нее, тебя выбрасывает на встречку. Это может случиться при любой скорости. Каждый день, когда проезжаю это место, становится страшно — сегодня даже остановилась перевести дух, — написала Ольга Никонова.

Лобовое ДТП с колеёй под Новосибирском.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54

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ИСТОЧНИК KP.RU