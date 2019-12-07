«Гололед страшный»: водитель сбил девушку на пешеходном переходе под Новосибирском

СЕГОДНЯ 07:25 2019-12-07T07:25:04+03:00

Водители игнорируют знаки в этом месте. ФОТО: сообщество "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"

Пострадавшая осталась жива, ее увезли в больницу с травмами

Изменить размер текста: A A

Водитель «Жигулей» устроил ДТП с пешеходом в центре города Искитима, прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел около 17.30 возле остановки «Банк» и попал в объектив регистраторов очевидцев.

- Я проезжала мимо? когда девушка уже лежала на земле, это было примерно в 17:30. Через 15 минут в 17:45 приехала скорая и увезла её, пострадавшая не смогла встать, - рассказала КП-Новосибирск очевидец аварии Маргарита Смагина.

Подписчики сообщества «Подслушано в Искитиме» сообщили, что она осталась жива.

Пользователи соцсетей утверждают, что водители часто «лихачат» в районе этого пешеходного перехода и говорят, что местные власти обещали установить камеру фото и видео фиксации. Другие подписчики обвиняют во всем гололед.

- Я несколько раз на светофорах хватала людей за капюшон: красный горит, а они идут. После дождя все замерзло, машина может не успеть затормозить, - написала Ольга Славина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/748306" frameborder="0"></iframe> Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Искитиме.! другой источник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Новосибирск обрушился ледяной дождь: онлайн-трансляция и самые яркие фото непогоды

Утреннее потепление превратило дороги в снежную кашу, которая к вечеру стала ледяной коркой.(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU