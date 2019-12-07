2019-12-07T07:25:04+03:00
Общество

«Гололед страшный»: водитель сбил девушку на пешеходном переходе под Новосибирском

Пострадавшая осталась жива, ее увезли в больницу с травмами
Никита МАНЬКО
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Водители игнорируют знаки в этом месте. ФОТО: сообщество "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"Водители игнорируют знаки в этом месте. ФОТО: сообщество "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"
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Водитель «Жигулей» устроил ДТП с пешеходом в центре города Искитима, прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел около 17.30 возле остановки «Банк» и попал в объектив регистраторов очевидцев.

- Я проезжала мимо? когда девушка уже лежала на земле, это было примерно в 17:30. Через 15 минут в 17:45 приехала скорая и увезла её, пострадавшая не смогла встать, - рассказала КП-Новосибирск очевидец аварии Маргарита Смагина.

Подписчики сообщества «Подслушано в Искитиме» сообщили, что она осталась жива.

Пользователи соцсетей утверждают, что водители часто «лихачат» в районе этого пешеходного перехода и говорят, что местные власти обещали установить камеру фото и видео фиксации. Другие подписчики обвиняют во всем гололед.

- Я несколько раз на светофорах хватала людей за капюшон: красный горит, а они идут. После дождя все замерзло, машина может не успеть затормозить, - написала Ольга Славина.

Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Искитиме.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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