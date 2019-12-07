2019-12-07T14:52:58+03:00
Общество

«Что творится»: голый новосибирец пробежался до супермаркета

Прохожие засняли нудиста на Горском жилмассиве
Никита МАНЬКО
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Автор едва успел заснять шустрого нудиста издалека. ФОТО:кадр из видеоАвтор едва успел заснять шустрого нудиста издалека. ФОТО:кадр из видео
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Житель Новосибирска, видимо, в оттепель решл обойтись вовсе без одеды и выбежал голым на улицу. В таком виде сибиряка заснял прохожий Дмитрий возле торгового центра на Горском жилмассиве. Голый мужчина бежал быстро, тпе что в кадре его видно только издалека.

— Вон что творится на Горской. Мужик голый гоняет, — написал Дмитрий.

Комментаторы предположили, что мужчина направлялся домой после вечеринки, так как рядом расположена кальянная. По пути он решил забежать в супермаркет за одеждой.

— Черная пятница, — шутят в соцсетях.

Уважаемые читатели, если вы стали очевидцем какого-то забавного случая или проишествия, присылайте свой рассказ к нам на редакционный Whats App по тел. 8-923-145-11-03.

Голый новосибирец пробежал до супермаркета.Нудист))

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ИСТОЧНИК KP.RU

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