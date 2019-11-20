Новосибирец в дырявых трусах и ушанке пробежался по центру города в минус 30
Видео с полуголым новосибирцем, который пробежался по центру города в тридцатиградусный мороз. В кадре - сибиряк, который в дырявых трусах и ушанке оказался на участке между перекрёстком с улицей Крылова и улицей Романова. Авторы видео - пранкеры Илья и Миша, которые ведут закрытый аккаунт @slabmus в «Инстаграме».
– Меня попросили выложить видео: наверное, забег был посвящён подвигам сибирских дивизий. Это не пропаганда ЗОЖ, но прославить Новосибирск не мешает. Прохожие махали, водители сигналили – особенно девушки., – рассказал КП-Новосибирск администратор паблика Михаил Черноусов.
В комментариях бегуна поддержали девушки, высказывая версии ,что парень проиграл спор и покоряет сердце девушки. Но есть и другие предположения:
- Таксисту не заплатил», – написала Альбина Шавина.
Новосибирец в дырявых трусах и ушанке пробежался по центру города в минус 30.
ИСТОЧНИК KP.RU