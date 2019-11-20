2019-11-20T16:45:38+03:00
Общество

Новосибирец в дырявых трусах и ушанке пробежался по центру города в минус 30

Порльзователи соцсетей шутят, что он не заплатил таксисту
Никита МАНЬКО
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Водители сигналили сибиряку. Фото: стоп-кадр.Водители сигналили сибиряку. Фото: стоп-кадр.
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Видео с полуголым новосибирцем, который пробежался по центру города в тридцатиградусный мороз. В кадре - сибиряк, который в дырявых трусах и ушанке оказался на участке между перекрёстком с улицей Крылова и улицей Романова. Авторы видео - пранкеры Илья и Миша, которые ведут закрытый аккаунт @slabmus в «Инстаграме».

– Меня попросили выложить видео: наверное, забег был посвящён подвигам сибирских дивизий. Это не пропаганда ЗОЖ, но прославить Новосибирск не мешает. Прохожие махали, водители сигналили – особенно девушки., – рассказал КП-Новосибирск администратор паблика Михаил Черноусов.

В комментариях бегуна поддержали девушки, высказывая версии ,что парень проиграл спор и покоряет сердце девушки. Но есть и другие предположения:

- Таксисту не заплатил», – написала Альбина Шавина.

Новосибирец в дырявых трусах и ушанке пробежался по центру города в минус 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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