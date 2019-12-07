2019-12-07T13:10:36+03:00
Общество

«Квартиру отмывали неделю»: сибирячка подала в суд на врача из-за сломанного градусника

Разбитый градусник заставил провести новогодние праздники в эвакуации
Никита МАНЬКО
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Врачам скорой запрещено использовать ртутные градусники.Врачам скорой запрещено использовать ртутные градусники.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Молодая семья новосибирцев не смогла засудить частную клинику за разбитый ртутный градусник в квартире. История произошла в январе 2019 года: тогда молодая мама только выписалась из больницы, почувствовала себя плохо и вызвала на дом врача.

— Моему шоку нет предела. Вызвала врача на дом из клиники. Приехала врач, начала осмотр. Когда дошло до измерения температуры врач достала ртутный градусник и при встряхивании разбила его о свою руку со словами «ой!» — сообщила подписчица в «инстаграме» revizor.nsk.

Шарики ртути разлетелись по дивану, постельному белью, ковру и полу. Как утверждает заявительница, врач начала втирать ртуть в диван влажными салфетками, пока хозяйка ползала по полу в поисках друг х шариков.

Сотрудники МЧС рекомендовали семье сьехать на месяц и родители с полугодовалым ребенком сняли другое жилье. Через два дня спасатели замерили уровень паров ртути и показали превышение предельно допустимой концентрации в три раза.

Семья лишилась дивана, ковра, постельного белья и одежды, так как все предметы были заражены ртутью. Потребовалось семь дней, чтобы отмыть квартиру «хлоркой» и проветрить.

— Суд отказал нам в иске и потребовал компенсировать расходы клиники на оплату юриста. В зале заседаний нам показывали документы с внутренними положениями компании о том, что врачи клиники не используют ртутосодержащие градусники. А у нас не хватило доказательств вины — пожаловалась молодая мать.

Подписчики «Ревизорро- Новосибирск» раскритиковали анонимную историю — при разбитом градуснике не нужно съезжать на месяц, а врачи скорой помощи давно пользуются электронными градусниками.

— Ртуть собирается в стеклянную банку, в МЧС можно уточнить, куда эту банку сдать. Странно, что весь город или район не эвакуировали из за вашего разбитого градусника... — прокомментировала подписчица Марина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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