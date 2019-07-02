«Волосы лезут клочками, а дочь похудела на 10 кило»: сибирячка считает, что бывший муж отравил ее семью ртутью

Жительница Бердска Яна рассказала необычную историю отравления. В ней есть ртуть, ребенок, распавшийся брак и дележка имущества, а также погибшая собака. Врачи обнаружили в анализах сибирячки повышенное содержание тяжелого металла, только вот источник отравления найти пока не получается. Яна предполагает — подложить свинью мог бывший супруг, с которым сейчас отношения, как на ножах.

СМЕРТЬ ЛЮБИМОГО ШПИЦА

Все началось еще в марте. Именно тогда женщина начала чувствовать недомогание.

— У меня как будто бы было легкое опьянение, при чем алкоголь я вообще не употребляю. Снизилась внимательность, эмоциональный фон стал нестабильным, постоянная усталость, в определенный момент меня начало покачивать, — рассказала КП-Новосибирск женщина. — Я списывала свое состояние на стресс от развода, но все только ухудшалось.

В середине мая девятилетний шпиц, который живет в одном доме с Яной и ее 16-летней дочерью начал чувствовать себя плохо. Сгорел пес за неделю, лечение не помогло. Ветеринары после операции сказали: некроз участка кишечника, характерный для химического отравления.

— Я после этого почитала информацию в интернете об отравлениях. Ртуть как раз подходила по всем параметрам, мои симптомы тоже до боли были похожи на описанные в медицинских источниках. Догадки подтвердил ветеринар, сказал, что вполне возможно, виной всему ртуть. Точно сказать не смогли.

Яна тут же пошла в клинику сдавать анализы на конкретный металл. По ее словам, показатели были превышены:

— Значения не выходили за рамки референтных значений, но были близки к верхней границе. Как сказали врачи, такие же анализы бывают у тех, кто работает в горно-добывающей отрасли. В диагнозе записали «Отравление парами ртути в легкой степени». У меня дочь с весны похудела на 10 килограммов, а у меня волосы лезут клочками. Нас точно отравили!

ВСЕГО СЕМЬ «ОТРАВЛЕННЫХ»

Бердчанка забила тревогу, анализы сдали ее дочь, племянник, его мама, подруга, крестные; всего семь человек, которые в последние дни были в доме. У всех картина схожая.

— Мы обращались в больницу, каждому назначали лечение, снимали интоксикацию, — беспокойно рассказывает женщина.

Что стало причиной отравления, достоверно не известно. Яна отнесла на проверку воду из водопровода, вызвала МЧС и частников на замеры воздуха. Все чисто. Сейчас на экспертизе находятся чай, кофе, соль, сахар — все, что употребляли все семеро человек. Вопрос — отчего же тогда умерла собака, которая ни чая, ни кофе не пробовала, ела только корм из пачки?

— Я начала подозревать своего бывшего мужа. Мы расстались нехорошо. Сейчас делим имущество. Он хочет забрать себе дом, который стоит больше 4 миллионов рублей, а меня с дочерью, у которой инвалидность, отправить в ипотечную квартиру. Это единственный человек, у кого есть свободный доступ, ключи от дома, — высказывает подозрение сибирячка.

Обида у женщины есть. По ее словам, муж, с которым прожили вместе 20 лет, решил уйти в другую семью. Предложив Яне остаться запасным вариантом. В суде же он назвал женщину тунеядкой, так как она не работала.

— Но не работала я из-за того, что сидела с дочкой, у нее ДЦП. Муж же в воспитании практически не участвовал. Он и девочке нашей сказал после ухода: «Сними розовые очки, живи самостоятельно». А ей 16 лет, у нее инвалидность.

Супруг Яны занимает руководящую должность в одной из бердских фирм. Он с обвинениями бывшей не согласен.

— Я предлагаю оценить заявления на адекватность. Да, ртуть нашли в анализах, но она в каждом человеке есть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Помощь я предлагал, но мне сказали, ничего не надо. Экспертизы воды, воздуха имеются — все чисто. В полиции мне пояснили, что ничего не обнаружено. Яна обижена, обида в ней и говорит. Она пытается раздуть скандал.

Сам мужчина анализы на показатели ртути не сдавал, говорит, чувствует себя хорошо. А вы кому верите в этой истории?