«Вторая Лана Дэль Рэй»: сибирская певица из глубинки покинула шоу «Голос»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-07T12:42:38+03:00

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Певица из Новосибирска Валерия Миронова не смогла победить в этапе «нокаутов» в шоу «Голос». Один из наставников проекта — Валерий Меладзе — исключил двух вокалисток в своей команде и продолжил работать с парнем. Фанаты шоу не оценили шаг маэстро — Валерия привлекла их своей красотой.

Бывшая студентка новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова соревновалась с Даниилом Королевым и Елизаветой Шалуба. Валерия Миронова выступила с песней американского композитора Стиви Уандера «Don't you worry» и заслужила похвалу наставницы другой команды — Полины Гагариной. Однако Валерий Меладзе решил избавиться от девушек и проголосовал в пользу Даниила Королева.

— Я выбираю не только артиста, но и музыку, которую я хотел бы слышать дальше в проекте. И носитель этой музыки Даниил Королев, — объяснил Валерий Меладзе.

Фанаты шоу оказались не согласны c решением известного певца и отметили красоту певицы.

— Почему девушке с лицом Ланы Дэль Рэй не дают петь песни Ланы Дэль Рэй? — написал Иван Иванов.

— Даже тяжело оценивать ее артистический талант. Слишком красивая, — уверен пользователь Кекчанский.

Напомним, Валерия Миронова родилась в маленьком поселке Нижний Куранах в Якутии, в детстве начала заниматься вокалом в местном ДК. После школы девушка переехала в Новосибирск, поступила в колледж имени А.Ф. Мурова и попала в ансамбль Acapella Sun Voice, а также стала одной из лучших студенток города. В 2019 году Валерия Миронова переехала в Москву и прошла кастинг на шоу «Голос».

"Сибирская Лана дель Рей" спела песню Стиви Уандера в шоу "Голос".Валерия исполняет песню Стиви Уандера Don t You Worry bout a Thing.

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ИСТОЧНИК KP.RU