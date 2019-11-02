2019-11-02T16:29:25+03:00
Общество

Сибирячка на шоу «Голос» загнала Шнура на стул и заставила Меладзе дать обещание

Девушка великолепно исполнила песню Леди Гаги «Poker Face»
Алена КУЛЕШОВА
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Валерия Миронова прошла этап слепых прослушиваний на шоу "Голос". Фото: Кадр из видеоВалерия Миронова прошла этап слепых прослушиваний на шоу "Голос". Фото: Кадр из видео
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Сибирячка Валерия Миронова решила попробовать свои силы на шоу «Голос» и ее старания увенчались успехом: к девушке повернулись все четыре члена жюри. На этапе слепых прослушиваний Валерия решила исполнить песню «Poker Face» певицы Леди Гаги.

— В детстве я мечтала стать актрисой. Помню, я очень любила усаживать своих родителей на диван и сочинять им какие-либо свои истории, рассказывать их для них, наряжалась в бабушкины вещи. В пять лет меня отдали в музыкальную школу на подготовительный курс по классу фортепиано. Но заниматься там мне категорически не нравилось. Поначалу было интересно, но потом, у всех бывает такой этап, когда хлопаешь крышкой, уходишь от занятий, — рассказала девушка в интервью перед своим выступлением. — Но со временем это прошло. У меня появилось желание развиваться в этом направлении. В 16 лет я поступила в Новосибирский музыкальный колледж на специальность эстрадно-джазовый вокал. Наверное, джаз — это что-то основное в моей жизни.

Певица решила пойти в команду Валерия Меладзе. В официальной группе проекта «Голос» Вконтакте, цитируют слова артиста, адресованные сибирячке. Он утверждает, что девушка пела очень легко и разносторонне, а также потрясающе держала ритм песни, что редко можно встретить среди вокалисток. Он пообещал Валерии, что если она попадет в его команду, то ее теперь будут часто показывать по телевизору.

— Друзья, огромное спасибо всем-всем за теплые слова и поддержку! Всех читаю! Всех обнимаю! Отдельное спасибо моим славным ребятам, которые поддерживали меня в этот день, моим друзьям и, конечно же, моей родной бабуле. Ну, что ж, двигаемся дальше? Впереди много всего интересного! — Написала Валерия Миронова на своей странице Вконтакте.

Валерия Миронова покорила судей шоу "Голос" исполнением песни Леди Гаги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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