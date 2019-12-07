Лапки отогрели: кролику, примерзавшему к клетке на морозе, нашли новый дом

СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-07T07:46:44+03:00

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История с выкинутым и замерзающим насмерть кроликом получила счастливое продолжение. Волонтеры отогрели лапки животного и вылечили вздутие живота, который вызывал наибольшие опасения за здоровье животного. И вот кураторы из «Новосибирского Центра реабилитации диких животных» рассказали о дальнейшей судьбе подопечного.

Напомним, три дня назад неизвестные выставили на помойку кролика в железной клетке прямо в мороз.В клетке у кролика сохли куски белого хлеба, лапки практически примерзли к поддону и он не мог стоять на них. Находка шокировала новосибирцев, пользователи соцсетей объявили это зверством. А волонтеры делали все возможное, чтобы спасти животное:

— Ветеринар определил пол кролика и диагностировал инвазию эндопаразитами. Так что нас ждет избавление от этих вредоносных жителей и восстановление микрофлоры кишечника, — написали зоозащитники из центра реабилитации.

Многие пользователи хотели забрать животное, но кролик не будет пристраиваться. Как уточнили волонтеры, куратор животного решил оставить питомца после спасения у себя.

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Волонтеры предполагают, что так поступить с несчастным животным могли бывшие хозяева.(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU