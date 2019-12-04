Это зверство! Маленького кролика выбросили умирать на морозе в мусорке

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-04T16:32:53+03:00

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В Новосибирске люди выставили на помойку кролика в железной клетке прямо в мороз. Волонтеры предполагают, что так поступить с несчастным животным могли бывшие хозяева, которым надоело заботиться о своем питомце.

— Не представляем, как можно было выставить на помойку маленького, измазанного от ушек до хвостика в своих же фекалиях кролика, в узкой птичьей клетке с жестяной миской — это какой-то особый вид живодерства, — пишут волонтеры Центра реабилитации диких животных». — Не важно, что на улице небольшой минус, и, что разумеется, неравнодушные граждане его обнаружили и обратились за помощью. Животное измучено, переохлаждено и жутко напугано. В клетке у кролика сохли куски белого хлеба, лапки практически примерзли к поддону, ввиду чего сейчас, будучи уже в тепле и отмытым, он не может на них полноценно стоять; животик вздут (что весьма критично для его положения), а шерсть слиплась в комочки.

Сейчас малыша уже передали волонтеру-куратору, который будет заботиться о нем, пока он не восстановится. Сейчас зверьку уже оказали первую необходимую помощь, в скором времени его отвезут на прием к ветеринару.

ИСТОЧНИК KP.RU