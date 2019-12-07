«От них разило алкоголем»: в Новосибирске женщина-водитель устроила погоню за пьяными мужиками

СЕГОДНЯ 06:20 2019-12-07T06:20:20+03:00

Сибирячка смогла догнать нетрезвых мужчин, виновных в ваврии, пешком и не испугалась агрессии

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Сибирячка Светлана Земальдинова спугнула пьяных водителей и теперь ищет очевидцев ДТПкоторое случилось по их вине. Все произошло вечером 6 декабря на выезде из Заельцовского парка: кроссовер Audi ударил Lada X-Ray в правый бок, а через 500 метров не справился с управлением и врезался в ограждение.

— Догонять их пришлось бегом. Сидящие в Audi двое мужчин покинули свой автомобиль и заявили, что они вообще автомобилем не управляли. От них явно разило алкоголем. Вели они себя очень агрессивно, ругались матом и в конце концов ушли с места аварии, — рассказала Светлана Земальдинова.

По словам пострадавшей, китайский видеорегистратор отказал в самый важный момент и теперь нужны очевидцы. Пользователи соцсетей рассказали, что брошенный Audi начали растаскивать.

До сих пор висит там уже багажник открыт, - написал Николай Цорн в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU