«От них разило алкоголем»: в Новосибирске женщина-водитель устроила погоню за пьяными мужиками
Сибирячка Светлана Земальдинова спугнула пьяных водителей и теперь ищет очевидцев ДТПкоторое случилось по их вине. Все произошло вечером 6 декабря на выезде из Заельцовского парка: кроссовер Audi ударил Lada X-Ray в правый бок, а через 500 метров не справился с управлением и врезался в ограждение.
— Догонять их пришлось бегом. Сидящие в Audi двое мужчин покинули свой автомобиль и заявили, что они вообще автомобилем не управляли. От них явно разило алкоголем. Вели они себя очень агрессивно, ругались матом и в конце концов ушли с места аварии, — рассказала Светлана Земальдинова.
По словам пострадавшей, китайский видеорегистратор отказал в самый важный момент и теперь нужны очевидцы. Пользователи соцсетей рассказали, что брошенный Audi начали растаскивать.
До сих пор висит там уже багажник открыт, - написал Николай Цорн в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU