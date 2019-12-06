Полтергейст разгромил квартиру: пенсионерка требует с Росгвардии деньги за призрака

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-06T13:36:39+03:00

Жительница Новосибирска поставила на охрану свою квартиру. Воры в нее действительно не могут пробраться, а вот полтергейсту это оказалось под силу

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Жительница Новосибирска Нина Григорьева хочет взыскать с вневедомственной охраны деньги за то, что те не уберегли ее от полтергейста. Об этом пенсионерка сама рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.

— Так как у меня квартира стоит на охране, я решила обратиться во Росгвардию (в ее структуру входит вневедомственная охрана) за возмещением ущерба, потому что творятся необъяснимые чудеса, — рассказала КП-Новосибирск Нина Григорьева. — У меня заключен с ними договор, пусть оплатят ущерб, который нанесли эти сущности: они выводят технику из строя, ломают мне мебель, рвут половое покрытие и так далее. Я, в конце концов, охране исправно каждый месяц плачу деньги за то, чтобы мое имущество было сохранным.

Фотографии поврежденных вещей, которые пенсионерка отнесла в Росгвардию.

Пенсионерка показала корреспондентам КП-Новосибирск фото с поврежденными вещами. Квартира, действительно, выглядит не лучшим образом: поцарапанные двери, обвалившаяся плитка на стенах, порванный диван, сломанная кровать, лопнувшая обшивка двери. Но где доказательства, что это сделал полтергейст?

Пенсионерка уверяет, что потусторонняя сила попортила ей ремонт.

— Сумму я хочу небольшую, хотя бы 60, 100 тысяч рублей, — говорит пенсионерка. — Я написала заявление во вневедомственную охранку Кировского района, но там его отказались принять. В итоге записалась 12 декабря на встречу с начальником областной вневедомственной охраны.

«Полицейский сказал: шабаш проводили», - жительница Новосибирска рассказала о загадочных явлениях в квартире. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Напомним, Нина Тихоновна давно жалуется на потустороннего гостя в своей квартире, по ее словам, он портит мебель, а также мешает ей спать. Ранее пенсионерка вызывала на ночевку к себе известного охотника за приведениями Виктора Фефелова, руководителя общественно-научного объединения «Биолон». Тот подтвердил наличие странных сущностей в квартире у бабушки.

— Классический полтергейст. Ничего из ряда вон выходящего нет, — резюмировал тогда исследователь в интервью КП-Новосибирск. — Это явление существует, просто оно не изучено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724937" frameborder="0"></iframe> Видеокамера сняла полтергейст в новосибирской квартире.

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Попался! Видеокамера сняла полтергейст в новосибирской квартире

Не квартира, а крепость. В двери - три замка, сигнализация (если сработает - примчится наряд полиции), не смыкает ока камера видеонаблюдения. Еще над входом развешены иконы, чтобы защита - по всем фронтам. Но пенсионерку Нину Тихоновну все равно кошмарит нечистая сила. Исследователи аномальщины уверены, что бабушка ничего не придумывает, а действительно столкнулась с потусторонними силами, их даже засняла видеокамера (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU