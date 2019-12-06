2019-12-06T13:36:39+03:00
Общество

Полтергейст разгромил квартиру: пенсионерка требует с Росгвардии деньги за призрака

Жительница Новосибирска поставила на охрану свою квартиру. Воры в нее действительно не могут пробраться, а вот полтергейсту это оказалось под силу
Александра СЕМИКАЛЕНОВА
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Нина Тихоновна считает, что полтергейст повредил даже входную дверь!Нина Тихоновна считает, что полтергейст повредил даже входную дверь!
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Жительница Новосибирска Нина Григорьева хочет взыскать с вневедомственной охраны деньги за то, что те не уберегли ее от полтергейста. Об этом пенсионерка сама рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.

— Так как у меня квартира стоит на охране, я решила обратиться во Росгвардию (в ее структуру входит вневедомственная охрана) за возмещением ущерба, потому что творятся необъяснимые чудеса, — рассказала КП-Новосибирск Нина Григорьева. — У меня заключен с ними договор, пусть оплатят ущерб, который нанесли эти сущности: они выводят технику из строя, ломают мне мебель, рвут половое покрытие и так далее. Я, в конце концов, охране исправно каждый месяц плачу деньги за то, чтобы мое имущество было сохранным.

Фотографии поврежденных вещей, которые пенсионерка отнесла в Росгвардию.

Фотографии поврежденных вещей, которые пенсионерка отнесла в Росгвардию.

Пенсионерка показала корреспондентам КП-Новосибирск фото с поврежденными вещами. Квартира, действительно, выглядит не лучшим образом: поцарапанные двери, обвалившаяся плитка на стенах, порванный диван, сломанная кровать, лопнувшая обшивка двери. Но где доказательства, что это сделал полтергейст?

Пенсионерка уверяет, что потусторонняя сила попортила ей ремонт.

Пенсионерка уверяет, что потусторонняя сила попортила ей ремонт.

— Сумму я хочу небольшую, хотя бы 60, 100 тысяч рублей, — говорит пенсионерка. — Я написала заявление во вневедомственную охранку Кировского района, но там его отказались принять. В итоге записалась 12 декабря на встречу с начальником областной вневедомственной охраны.

«Полицейский сказал: шабаш проводили», - жительница Новосибирска рассказала о загадочных явлениях в квартире. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Напомним, Нина Тихоновна давно жалуется на потустороннего гостя в своей квартире, по ее словам, он портит мебель, а также мешает ей спать. Ранее пенсионерка вызывала на ночевку к себе известного охотника за приведениями Виктора Фефелова, руководителя общественно-научного объединения «Биолон». Тот подтвердил наличие странных сущностей в квартире у бабушки.

— Классический полтергейст. Ничего из ряда вон выходящего нет, — резюмировал тогда исследователь в интервью КП-Новосибирск. — Это явление существует, просто оно не изучено.

Видеокамера сняла полтергейст в новосибирской квартире.

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Не квартира, а крепость. В двери - три замка, сигнализация (если сработает - примчится наряд полиции), не смыкает ока камера видеонаблюдения. Еще над входом развешены иконы, чтобы защита - по всем фронтам. Но пенсионерку Нину Тихоновну все равно кошмарит нечистая сила. Исследователи аномальщины уверены, что бабушка ничего не придумывает, а действительно столкнулась с потусторонними силами, их даже засняла видеокамера (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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