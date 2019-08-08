Попался! Видеокамера сняла полтергейст в новосибирской квартире

Не квартира, а крепость. В двери - три замка, сигнализация (если сработает - примчится наряд полиции), не смыкает ока камера видеонаблюдения. Еще над входом развешены иконы, чтобы защита - по всем фронтам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724937" frameborder="0"></iframe> Видеокамера сняла полтергейст в новосибирской квартире.

ЦАРАПАЮТ МЕБЕЛЬ, РВУТ ЛИНОЛЕУМ, ЛЬЮТ ВОДУ

По незнанию решишь, что здесь живет толстосум - боится грабителей. Но нет, хозяйка - обычная пенсионерка. Четыре года она превращает «двушку» на левом берегу Новосибирска в неприступную крепость. Но тщетно… Здесь злодействует такой враг, который не боится ни группы быстрого реагирования, ни Господа Бога. Полтергейст!

- Приезжаю как-то с дачи, а у меня столы обшарпаны, стулья расцарапаны, - рассказывает журналисту КП-Новосибирск хозяйка и переворачивает стул ножками вверх.

Там и впрямь следы чьей-то странной забавы. Как будто ребенок каляки-маляки выводил. Гвоздем. На дереве.

- Бывало, что с потолка куски штукатурки падали. А вот здесь, видите, линолеум разрезали. Обшивку на креслах разорвали, - о тех, кто вредит квартире, пенсионерка говорит во множественном числе. У Стивена Кинга есть «оно», а у Нины Григорьевой - «они».

В квартире прописана пенсионерка, а живут - сама хозяйка, кот и «они».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кто именно - непонятно. Но «они» - те еще затейники. На их счету испорченная спинка кровати, вода, которая сама собой появляется на полу…

- Пошла к начальнику участковых, он мне прямо сказал: «Съезжайте из этой квартиры, мы с полтергейстом не работаем». Говорят, раз сигнализация не срабатывала - ловить некого, - вздыхает хозяйка.

«Они» смекнули, что под действие Уголовного кодекса не попадают, и стали еще наглее. Перестали стесняться Нины Тихоновны - при ней невидимой рукой открывают и закрывают дверь в ванную, досаждают звуками, словно кто-то сверлит над ухом.

«ДУМАЛА, ЧТО Я - ТОГО»

Пенсионерка немного стесняется своих же рассказов. Понимает - неправдоподобно.

- Думала, что я немножко того, - Григорьева крутит пятерней около головы. - Обратилась в психоневрологический диспансер. Молодой человек успокоил: «С вами все нормально, вы не беспокойтесь в этом плане». Вот и справка есть.

Женщина протягивает бумажку с подписью. Действительно здорова.

В полиции ей, стало быть, не помогли. Обратилась в другую инстанцию - в церковь. Батюшка женщину в беде не бросил - пришел, освятил квартиру.

- Еще поставил мне защитные вот эти вот, - хозяйка показывает круглые наклейки с изображением креста. - Четыре такие штучки сделал по всем частям света.

Батюшка освятил квартиру и защитил ее наклейками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Защитные вот эти вот» и молитва обошлись пенсионерке в 6 тысяч рублей. Полтергейст только посмеялся и в очередной раз поиграл дверцей в ванную. Еще и руки стал распускать: жительница проклятой квартиры почувствовала, словно что-то обжигает ее тело. Видать, «они» владеют не только невидимой дрелью, но и невидимым паяльником.

- Завела себе защитника. Черный весь. Отелло назвала, - жертва полтергейста кивает в сторону кровати.

Между ней и стеной забился юный кошак. Знакомиться с журналистами не желает, но бесплотных гостей, уверяет хозяйка, чувствует. Только «они» - не Дездемона, их никаким Отелло не напугаешь.

Отелло чувствует полтергейст, но справиться с ним не может.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПОЛТЕРГЕЙСТ КЛАССИЧЕСКИЙ

- Я четыре года уже мучаюсь. Как умер муж, так и началось. Он научным сотрудником работал, - добавляет Нина Тихоновна.

Но нет, эта история - не о привидении покойного супруга. 74-летняя вдова полагает, что в ее бедах виновны люди. Обычные, живые. Узнав, что женщина осталась одна, пытаются магией свести ее с ума. Ворожат, насылая невидимых царапальщиков и сверлильщиков.

И казалось бы, все эти рассказы - абсурд. Если бы не видео. Камера, что круглые сутки смотрит за коридором внутри квартиры, так и не засекла никаких визитеров во плоти. Но призрачные «они» на запись попали!

Белые, почти прозрачные пятна пролетают по коридору. Вниз, вверх, в стороны… И как объяснить эту съемку - совершенно непонятно.

Записи с камеры изучает Виктор Фефелов - руководитель общественно-научного объединения «Биолон» и, наверное, самый известный исследователь аномалий в Сибири.

Фефелов живет в Томске, но приезжал в злополучную новосибирскую квартиру, ночевал. У мужчины нет никаких сомнений: это полтергейст.

Пытаясь избавиться от потусторонних сил, хозяйка расставила иконы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Классический полтергейст. Ничего из ряда вон выходящего нет, - спокойно резюмирует исследователь. - Это явление существует, просто оно не изучено.

Специалист подтверждает: с хозяйкой все в порядке. Просто не знает, как объяснить происки неведомой силы. Да и никто не знает.

- С одним из проявлений этого полтергейста я столкнулся сам. На полу в ванной появился водяной круг диаметром около 30 сантиметров, толщиной - около 8 миллиметров. И вода не растекалась, - приводит пример Фефелов.

Это «мокрое дело» - такое же загадочное, как царапины на мебели и дрель-невидимка. Впрочем, кое-какое объяснение есть.

- Через эту квартиру проходит активный геологический разлом. Как раз в месте наибольшей концентрации плазмоидов! - проясняет ситуацию Фефелов.

Правда, дальнейшая цепочка - от геологических проблем до испорченной мебели - объяснению не подлежит. Исследователь считает, что от разлома идут какие-то излучения. Но вот их природа и принцип действия науке непонятны. А почему на других этажах люди не жалуются? Может, боятся насмешек. А может, рассуждает Фефелов, излучение обретает силу только у Нины Тихоновны. Кто знает, то ли высота имеет значение, то ли личность хозяина, то ли что-то еще…

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