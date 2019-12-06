«Он как в космосе»: новосибирский крокодил получил вольер с водопадом за миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-06T10:46:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирские зоозащитники обеспокоены судьбой знаменитого крокодила Кузи из магазина сантехники на Каменской. Животное прожило в вольере 20 лет, о нем снимали телесюжеты. Но на днях подписчица группы «Ассоциация зоозащитников Сибири» «ВКонтакте» пожалела животное и решила забрать его, чтобы передать в зоопарк.

- Честно говоря, его стало просто жалко: лежит в каком-то аквариуме годами. Может быть есть возможность изъять его и передать в Новосибирский зоопарк? — написала подписчица, попросив об анонимности.

Однако, как уточнил директор магазина сантехники «Идеал Стандарт», недавно Кузе построили новый вольер за миллион рублей с автоматизированным подогревом воды и специальным водопадом. Известный немецкий производитель сантехники помог оборудовать вольер для рекламы своей продукции.

— Он у нас теперь как в космосе — этот вольер в разы лучше, чем террариумы в зоопарке. Мы дружили с покойным Ростиславом Шило, он консультировал нас, радовался такому внимательному отношению к Кузе. К нам регулярно приходят дети, но иногда какие-то сумасшедшие составляют жалобы, один раз даже писали в прокуратуру, — сообщил КП-Новосибирск хозяин крокодила Владимир Фрадкин.

Напомним, Кузя родился в магазине из яйца — для него специально покупали инкубатор, а затем три раза переделывали террариум. Сейчас Кузе 20 лет, по крокодильим меркам он переживает свою молодость — в хороших условиях рептилии проживают более века.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Легко ли жить крокодилу в магазине сантехники?

Семь лет назад читательница требовала отдать крокодила в зоопарк — хозяин рептилии показал, как выглядит счастливый Кузя.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU