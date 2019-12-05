В Новосибирске прекращены поиски женщины в сером пуховике и брутальных ботинках

СЕГОДНЯ 20:00 2019-12-05T20:00:59+03:00

О том, что исчезнувшая сибирячка была найдена сообщили волонтеры. Фото: ПСО "Маяк"

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В Новосибирске остановлены поиски пропавшей 23 ноября женщины. О том, что исчезнувшая больше трех недель назад сибирячка была найдена сегодня, 5 декабря, сообщили на своей официальной странице в соцсетях волонтеры поискового отряда.

— Женщина найдена, она жива, — сообщают волонтеры Поисково-спасательного отряда «Маяк». — Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшей.

Напомним, пропавшую 44-летнюю женщину из Бердска искали более трех недель. Она ушла на работу утром 23 ноября, пробыла там какое-то время, а потом исчезла. Родные сибирячки достаточно поздно обратились за помощью в полицию и к волонтерам. На момент своего исчезновения женщина была одета в серый пуховик, черный свитер, синие джинсы и черные ботинки на толстой подошве.

ИСТОЧНИК KP.RU