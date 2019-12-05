2019-12-05T07:05:59+03:00
Общество

«Она выглядит модно»: в Бердске пропала 44-летняя женщина в брутальных ботинках

О ней ничего неизвестно уже три недели, но родные только сейчас забили тревогу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Волонтеры разыскивают жительницу Бердска в брутальных ботинках. Фото: ПСО «Маяк»Волонтеры разыскивают жительницу Бердска в брутальных ботинках. Фото: ПСО «Маяк»
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Бердске разыскивают Наталья Кузнецову. Известно, что 44-летняя женщина 19 ноября, примерно в 10.00 часов, ушла на работу из дома. Живет девушка по улице Трудовая. На работе она была какое-то время, а потом исчезла. Новосибирцы, которые видели ориентировку, отмечают, что для своего возраста женщина очень хорошо выглядит и модно. Прошло три недели, а родные только сейчас обратились за помощью в полицию и в поисковый отряд «Маяк».

Приметы женщины: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, длиной до плеч, собранные в хвост, глаза серо-голубые.

Известно, что когда женщина ушла из дома она была одета в серый пуховик, черный свитер, синие джинсы и черные ботинки на толстой подошве.

— Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911, — обратились к новосибирцам волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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