В Новосибирске прекращены поиски мужчины с бородой

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-05T13:17:06+03:00

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В Новосибирске нашли пропавшего 23 ноября мужчину в темно-синих джинсах и черных ботинках. Напомним, по словам волонтеров, мужчина ушел из дома на работу и пропал. Какое-то время, родственники продолжали звонить ему на телефон, но номер был недоступен.

— Пропавший мужчина вернулся домой сам, сегодня, примерно в одиннадцать часов утра, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк». — В настоящее время с ним все в порядке. Теперь полиция займется выяснением обстоятельств и причин, исходя из которых, мужчины так долго не было дома.

Волонтеры напоминают, если у вас пропал кто-то из близких или вы встретили на улице дезориентированного человека, которому нужна помощь, вы можете связаться с поисковым отрядом по номеру телефона 8-951-393-0911.

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О местонахождении мужчины ничего не известно с 23 ноября (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU