2019-12-01T15:19:56+03:00
Общество

«Ушел на работу и исчез»: пропал новосибирец с бородой и в черных ботинках

Татьяна СОЛОВОВА
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Сибиряк пропал 23 ноября. Фото: «Маяк».Сибиряк пропал 23 ноября. Фото: «Маяк».
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Восемь дней полиция и волонтеры пытаются найти пропавшего новосибирца – 38-летнего Ивана Прохоренко. Известно, что утром 23 ноября он ушел из своего дома в ж/м Березовый и исчез.

- Никаких ссор в семье в этот день не было: Иван сказал, что поедет на работу. Трудится он разнорабочим, - рассказывает Павел Винаков, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк». – Родные через небольшой промежуток времени звонили ему, но телефон уже оказался недоступен.

Приметы пропавшего новосибирца такие: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, карие глаза, носит бороду. Был одет в черную короткую зимнюю куртку с коричневой опушкой, темно-синие джинсы, черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Ивана, просят сообщить в полицию или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» по тел. 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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