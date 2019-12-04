Метро в Новый год в Новосибирске: график работы
Метро в Новый год в Новосибирске - пожалуй, один из самых удобных способов добраться до праздничной площадки в городе. Можно спокойно отмечать праздник с семьей и друзьями, и при этом не думать о том, где припарковать свой автомобиль или как не попасть в пробку перед самым боем курантов.
В мэрии Новосибирска позаботились о том, чтобы с главных праздничных площадок новосибирцы могли доехать без проблем на метро, и рассказали, как будет работать метро в Новый год.
- Время работы Новосибирского метрополитена будет продлено до часа ночи первого января, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в мэрии города.
Кстати, цена на проезд в метро в праздник не изменится: за жетончик новосибирцам нужно будет заплатить 22 рубля.
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ИСТОЧНИК KP.RU