Транспорт в Новый год в Новосибирске: как будут ходить автобусы и трамваи

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-04T16:58:15+03:00

Транспорт в Новый год в Новосибирске продолжит работать до 1.20

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Городские власти уже составили график, как будет работать транспорт в Новый год в Новосибирске. КП-Новосибирск выясняла, на чем после праздника сибиряки смогут добраться домой. Итак, вот несколько вариантов для тех, кто в Новый год предпочтет автобусы и трамваи:

Трамвай:

— «Метро «Площадь Маркса» — ул. Котовского — ул. Связистов — Юго-Западный ж/м» — 2 ед.

Троллейбус:

— «Площадь имени Калинина — ул. Учительская» — 1 ед.;

— «ДК имени Кирова — Метро «Заельцовская» — Городской аэропорт» — 1 ед.;

— «Магазин «Золотая нива» — Ул.Лазурная» — 1 ед.;

— Березовая роща — Сад Дзержинского — 1 ед.;

— «Метро «Площадь Маркса» — Северо-Чемской ж/м» — 1 ед.;

— «Магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м» — 1 ед.;

— «Метро «Площадь Маркса» — Станиславский ж/м» — 1 ед.

Автобус:

— «Метро «Студенческая» — Чемской бор» — 1 ед.;

— «Метро «Речной вокзал» — Пр. Строителей — Цветной проезд — Шлюзы» — 1 ед.;

— «Метро «Речной вокзал» — ул. Первомайская — УМ-3» — 1 ед.

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ИСТОЧНИК KP.RU