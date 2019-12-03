2019-12-03T12:17:43+03:00
Общество

Котики недовольны: новосибирец ограбил зоомагазин

Из подсобного помещения вор унес 60 тысяч рублей
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Вор унес из зоомагазина крупную сумму денег. Фото: стоп-кадрВор унес из зоомагазина крупную сумму денег. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

Зоомагазин в доме №18/2 по улице Челюскинцев ограбили. Известно, что деньги вор взял не в кассе, а в подсобном помещении. Всего мужчина унес с собой 60 тысяч рублей. Как сообщают в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», судя по кадрам с видеонаблюдения, вор будто знал, где лежит крупная сумма денег, шел по наводке.

Теперь владельцы супермаркета разыскивают мужчину, укравшего деньги. Если кому известна личность данного гражданина, то просьба сообщить по телефону +79130032616 или 02.

Теперь мужчину разыскивают владельцы супермаркета для животных. Фото: стоп-кадр

Теперь мужчину разыскивают владельцы супермаркета для животных. Фото: стоп-кадр

Напомним, за последнее время это уже второй случай, когда из магазина для животных крадут деньги. Ранее мужчина украл 15 тысяч рублей из кассы, продавец оставила ключ в аппарате.

— Воры с быстрозаймов переключились на зоомагазины, видимо, выгоднее, — написали подписчики паблика. — Но на что воры надеются, если сейчас повсюду камеры?

— Кто же в подсобке деньги хранит?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мило улыбался и выбирал корм»: новосибирец ограбил зоомагазин.

Происшествие сняла камера видеонаблюдения. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Приставал к 11-летней девочке»: в Новосибирске ищут педофила
«Не проронил ни слова»: в Новосибирске арестовали отчима-убийцу пятилетней девочки
Убитая отчимом 5-летняя девочка оказалась изнасилованной
«С собой был тазик конопли»: полицейские задержали двоих новосибирцев с наркотиками
Отчима-тирана, убившего немую 5-летнюю девочку, привезли в суд
О, Боже! Губы дьявола теперь делают и парни
«Там же внутри человек!»: сибиряк погиб на пожаре в дачном домике
После убийства пятилетней девочки в Новосибирске прокуратура проверит органы опеки
«Инвестируй в Новосибирск»: за свежими идеями бизнесменов приглашают на деловой форум
«Крутая тачка!»: новосибирский самоделкин собрал пикап из «Волги» и УАЗа
Альфа-Банк получил премию «Bank of the Year in Russia 2019» журнала The Banker
«Он оставил человека умирать на морозе»: водитель сбежал после того, как сбил насмерть пешехода
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятие по повышению финансовой грамотности