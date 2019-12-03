Котики недовольны: новосибирец ограбил зоомагазин

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-03T12:17:43+03:00

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Зоомагазин в доме №18/2 по улице Челюскинцев ограбили. Известно, что деньги вор взял не в кассе, а в подсобном помещении. Всего мужчина унес с собой 60 тысяч рублей. Как сообщают в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», судя по кадрам с видеонаблюдения, вор будто знал, где лежит крупная сумма денег, шел по наводке.

Теперь владельцы супермаркета разыскивают мужчину, укравшего деньги. Если кому известна личность данного гражданина, то просьба сообщить по телефону +79130032616 или 02.

Теперь мужчину разыскивают владельцы супермаркета для животных. Фото: стоп-кадр

Напомним, за последнее время это уже второй случай, когда из магазина для животных крадут деньги. Ранее мужчина украл 15 тысяч рублей из кассы, продавец оставила ключ в аппарате.

— Воры с быстрозаймов переключились на зоомагазины, видимо, выгоднее, — написали подписчики паблика. — Но на что воры надеются, если сейчас повсюду камеры?

— Кто же в подсобке деньги хранит?

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ИСТОЧНИК KP.RU