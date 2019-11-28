«Мило улыбался и выбирал корм»: новосибирец ограбил зоомагазин

СЕГОДНЯ 04:24 2019-11-28T04:24:08+03:00

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В Новосибирске в доме №1 по улице Геодезической есть зоомагазин. На днях супермаркет для животных ограбил мужчина. Новосибирец прикинулся, будто выбирает корм для кошки. Он мило улыбался и что-то спрашивал у продавца-консультанта. Девушка в это время ходила по залу, за кассой никого не было. В магазине была еще одна покупательница. Когда она вместе с кассиром скрылась в глубине зала, мужчина решил действовать. Он подбежал к кассе, ключ был в замке, открыл ее и забрал две пачки денег — 15 тысяч рублей. В самый последний момент происходящее увидела продавец, она бросилась вдогонку за мужчиной, но быстро вернулась в истерике. Дальше девушка схватилась за сердце и снова убежала вглубь зала, так и не закрыв кассу, в которой еще были деньги.

Все происходящее сняла камера видеонаблюдения. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На них отчетливо видно лицо преступника.

Администрация магазина написала заявление в полицию. Теперь продавец разыскивает вора и просит ей в этом помочь в соцсетях. Тех, кто узнает мужчину, просят сообщить по телефону +79137595165.

Подписчики паблика обвинили кассира в том, что она оставила ключ и тем самым спровоцировала кражу.

— Походу кто-то будет работать месяц бесплатно. Кассиру — урок на будущее, — пишут люди.

— Я правильно понял, что кассир оставил ключи в кассе и ушел, что собственно равно тому, что оставил открытую кассу с деньгами и ушел вглубь магазина?

— Я в этот магазин часто захожу, и кассиры почти всегда в зале. На кассе их нет. Научите сначала персонал стоять у кассы, либо ее закрывать на ключ, когда в зал уходишь. Много раз замечала, кассу откроют и стоят с покупателями беседуют.

— Да мужчина зашел с улыбкой на лице и сразу палил на кассу, далеко не уходил и как- то подозрительно. Или просто он знал о том, что кассир оставляет постоянно ключи!

В Новосибирске мужчина ограбил зоомагазин.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU