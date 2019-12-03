«Инвестируй в Новосибирск»: за свежими идеями бизнесменов приглашают на деловой форум

СЕГОДНЯ 07:09 2019-12-03T07:09:20+03:00

Подать заявку на участие можно до 4 декабря

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Чтобы найти свежие идеи для инвестиционных проектов бизнесменов приглашают принять участие в деловом форуме «Инвестируй в Новосибирск». Он состоится в четверг, 5 декабря, а до 4 декабря организаторы ждут заявки.

Бизнесмены обсудят, какие новые пути есть в реализации инвестиционных проектов, а еще как создать коммуникационную площадку, где предприниматели будут в курсе современной повестки развития бизнеса.

Организаторы форум выступает мэрия города Новосибирска, ООО МСП «Опора России», ООО «Деловая Россия» в партнерстве с региональными органами исполнительной власти, общественными предпринимательскими объединениями и общественными организациями, представляющими интересы новосибирского бизнеса.

На форуме будут организованы площадки:

— «Открытый диалог с инвесторами: проблемы и перспективы». Модератор: заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Максим Леоненко;

— «Механизмы привлечения инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства». Модератор: председатель Совета предпринимателей Калининского района города Новосибирска, директор ГК «Отелит Development» Евгений Бурденюк;

— «Бизнес-сообщества — городу. Город — бизнес-сообществам». Модератор: председатель Совета предпринимателей Октябрьского района города Новосибирска, сопредседатель Новосибирского отделения «Опоры России» Наталия Безрученкова;

— «Правовые и финансовые аспекты в работе бизнеса». Модератор: руководитель бюро по защите прав предпринимателей НОО ООО МСП «Опора России» Наталья Пинигина;

— «Big Data: новые возможности геомаркетинга для развития бизнеса. Реальные кейсы». Модератор: директор департамента по работе с корпоративными клиентами, ПАО «МТС» в Новосибирской области Константин Примаков;

— «Взлеты и падения: что ведет к устойчивому развитию?». Модератор: председатель Совета предпринимателей Железнодорожного района города Новосибирска Ольга Касаткина;

— «Образование для бизнеса: актуальные тренды». Модератор: президент региональной общественной организации «Институт социальных технологий» Денис Донской.

Мероприятие пройдет в Domina Hotel Novosibirsk по адресу: ул. Ленина, 26 (с 10 до 17 часов).

Более подробную информацию по форуму можете получить по телефонам: 227-55-65, 227-55-61 или по адресу электронной почты: AKolmakov3@admnsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU