«Инвестируй в Новосибирск»: за свежими идеями бизнесменов приглашают на деловой форум
Чтобы найти свежие идеи для инвестиционных проектов бизнесменов приглашают принять участие в деловом форуме «Инвестируй в Новосибирск». Он состоится в четверг, 5 декабря, а до 4 декабря организаторы ждут заявки.
Бизнесмены обсудят, какие новые пути есть в реализации инвестиционных проектов, а еще как создать коммуникационную площадку, где предприниматели будут в курсе современной повестки развития бизнеса.
Организаторы форум выступает мэрия города Новосибирска, ООО МСП «Опора России», ООО «Деловая Россия» в партнерстве с региональными органами исполнительной власти, общественными предпринимательскими объединениями и общественными организациями, представляющими интересы новосибирского бизнеса.
На форуме будут организованы площадки:
— «Открытый диалог с инвесторами: проблемы и перспективы». Модератор: заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Максим Леоненко;
— «Механизмы привлечения инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства». Модератор: председатель Совета предпринимателей Калининского района города Новосибирска, директор ГК «Отелит Development» Евгений Бурденюк;
— «Бизнес-сообщества — городу. Город — бизнес-сообществам». Модератор: председатель Совета предпринимателей Октябрьского района города Новосибирска, сопредседатель Новосибирского отделения «Опоры России» Наталия Безрученкова;
— «Правовые и финансовые аспекты в работе бизнеса». Модератор: руководитель бюро по защите прав предпринимателей НОО ООО МСП «Опора России» Наталья Пинигина;
— «Big Data: новые возможности геомаркетинга для развития бизнеса. Реальные кейсы». Модератор: директор департамента по работе с корпоративными клиентами, ПАО «МТС» в Новосибирской области Константин Примаков;
— «Взлеты и падения: что ведет к устойчивому развитию?». Модератор: председатель Совета предпринимателей Железнодорожного района города Новосибирска Ольга Касаткина;
— «Образование для бизнеса: актуальные тренды». Модератор: президент региональной общественной организации «Институт социальных технологий» Денис Донской.
Мероприятие пройдет в Domina Hotel Novosibirsk по адресу: ул. Ленина, 26 (с 10 до 17 часов).
Более подробную информацию по форуму можете получить по телефонам: 227-55-65, 227-55-61 или по адресу электронной почты: AKolmakov3@admnsk.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU