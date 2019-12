СЕГОДНЯ 06:04 2019-12-03T06:04:13+03:00

Альфа-Банк получил премию «Bank of the Year in Russia 2019» журнала The Banker

Журнал The Banker присудил Альфа-Банку премию «Bank of the Year in Russia 2019». Её выдали за финансовые успехи и технологическое развитие.