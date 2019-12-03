2019-12-03T06:04:13+03:00
Общество

Альфа-Банк получил премию «Bank of the Year in Russia 2019» журнала The Banker

Журнал The Banker присудил Альфа-Банку премию «Bank of the Year in Russia 2019». Её выдали за финансовые успехи и технологическое развитие.
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Больше всего экспертов впечатлила цифровизация деятельности финансовой организации. Положительная оценка экспертного жюри сложилась также из инноваций и решений для ипотечных заемщиков, семейных клиентов и сегмента МСБ. Отдельно отметили возможность подтвердить платеж с помощью отпечатка пальца, которая стала доступна корпоративным клиентам, сообщает novostivolgograda.ru.

Финансовые показатели банка лучше всего передают то, чего достиг банк. Альфа-Банк показал рост по таким позициям, как достаточность капитала первого уровня (на 13,1 процента), рост активов (на 5,5 процента), рентабельность капитала (на 19,5 процента) и операционная эффективность (39,4).

О значении награды для компании рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Это новое подтверждение тех успехов, которых достигает компания, отметил он. Верхошинский также напомнил о большой скорости роста клиентской базы банка.

В AppStore приложение «Альфа-Мобайл» имеет самую высокую оценку в числе банков. Эта аппликация позволяет оформит заказ карты в течение секунд.

10 лет назад именно Альфа-Банк стал первым в России использовать в работе мобильные аппликации и интернет банкинг. Сейчас компания занимается созданием передовой физической сети phygital branch, что отмечает и экспертное жюри журнала The Banker

Сам ежемесячник The Banker Financial Times начала выпускать в 1926. Каждый год ее аналитики занимаются экспертной оценкой достижений ведущих мировых финансовых организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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