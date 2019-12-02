«Люди не верили»: бизнесмен рассказал о реакции пассажиров, за которых он заплатил в маршрутке

СЕГОДНЯ 21:47 2019-12-02T21:47:41+03:00

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Сибиряк, заплативший за проезд всех пассажиров маршрутки, рассказал КП-Новосибирск, как на его поступок отреагировали люди. По словам мужчины, многие новосибирцы буквально не верили в происходящее или пытались найти этому какое-нибудь объяснение.

— Большинство людей спрашивали, не розыгрыш ли это? Или начинали думать, в чем тут подвох: ведь не может же кто-то просто так взять и заплатить за них, без причины, — поделился с корреспондентом КП-Новосибирск Денис Сагайдак. — Некоторые, собственно, начали эту самую «причину» искать. Кто-то предположил, что у меня сегодня день рождения или какой-то другой праздник, кто-то подумал, что у меня сегодня родился ребенок. А двое молодых людей вообще выдвинули версию, что сегодня якобы вернулся из «горячей» точки мой брат. В общем, вариантов было много.

Однако, по словам мужчины, удивление и недоверие людей вскоре сменилось благодарностью. Пассажиры даже начали предупреждать других новосибирцев, которые заходили в салон, что сегодня поездка будет бесплатной. Не остался в стороне и водитель маршрутки: если предприимчивый сибиряк не успевал объявить кому-то, что за проезд всех в этом транспорте сегодня платит он, то водитель не брал у людей деньги, и сам радовал их такой неожиданной приятной новостью.

— Особенно благодарили меня пожилые люди. Да и по лицам других можно было видеть, что настроение у них сегодня явно улучшилось, — вспоминает Денис Сагайдак. — Кажется, только один молодой человек сначала хотел отказаться, чтобы за него заплатили. Сказал, что сам в состоянии оплатить себе проезд. Но я ответил ему, что оплатить себе проезд здесь в состоянии абсолютно все — ведь, когда они садились в маршрутку, то не знали, что это за них может сделать кто-то другой. И моя цель — не показать людям их несостоятельность, а просто совершить доброе дело. Сделать этот день для людей чуть лучше — и все. После этого парень спокойно согласился, чтобы за него заплатили.

Как утверждает Денис Сагайдак, идея сделать что-то подобное пришла к нему в голову спонтанно. Бизнесмен, родом из Барнаула, приехал в Новосибирск в гости к знакомым. И в один из дней, собираясь на встречу, решил: почему и нет?

— Между замыслом и делом в моей жизни обычно много времени не проходит. И в этот раз тоже: я решил, что попробую заплатить за проезд всех людей в транспорте, выбрал маршрут, который был мне по пути, и сел на конечной остановке, — пояснил сибиряк. — Я почти доехал до конца маршрута, но приближалось время, на которое у меня была назначена встреча с людьми. Пришлось выйти, не доехав несколько остановок. В общей сложности, я заплатил, таким образом, за 41 человека, в сумме вышло около 1200 рублей.

Для Дениса Сагайдака оказалась очень удивительной реакция людей на эту ситуацию. По его словам, он даже не думал, что его поступок будут так активно обсуждать.

— Я, конечно, ожидал, что кто-то из пассажиров придет домой, расскажет о произошедшем своей семье и друзьям, но что это начнет так активно обсуждаться людьми, в том числе и в соцсетях, я даже предположить не мог, — утверждает бизнесмен. — Честно сказать, я не ставил перед собой цель сделать так, чтобы об этом узнали как можно больше людей. Но теперь только остается надеется, что кто-то, возможно, решит взять с меня пример и тоже захочет совершить какое-нибудь доброе дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU