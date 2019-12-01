«Почему он - герой?»: сибиряка, оплатившего всем проезд в маршрутке, осудили в соцсетях
В одной их новосибирских маршруток парень решил сделать неожиданный подарок: оплатил всем проезд. Благодарный пассажир рассказал об этой истории в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»:
- По маршруту №11 молодой человек оплачивал всю дорогу проезд за входящих людей, начиная с посёлка Северного и до почти остановки ТРЦ «Аура». Многие вошедшие находились в шоке, в основном все не верили в это и пытались передать за проезд. А он отвечал: «Сегодня бесплатно». Мелочь, а приятно. Хочется ещё раз сказать огромное спасибо: ты – молодец!
Вот только в соцсетях поступок парня не оценили и полилась волна негатива:
- Понты!
- Почему вдруг он герой? Мне не надо, чтобы за меня в транспорте платили.
- Нет в этом деянии благого поступка, он просто заплатил за проезд незнакомого человека. Не надо это путать с добрыми делами, нет тут ничего общего с благими делами.
- Что хорошего? Просто дешевый пиар.
Но были и те, кто вступился за парня:
- Побольше бы таких, хотя бы для пенсионеров.
- Красава, земляк, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU