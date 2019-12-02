2019-12-02T12:56:11+03:00
Происшествия

Рок-музыкант, студентка и авиатор попали в колонию за 22 фальшивые купюры

Суд назначил девушка по четыре года колонии, молодые люди получили по пять лет в колонии строгого режима
Никита МАНЬКО
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Молодые люди сильно пожалели, что взяли поддельные деньги.Фото: соцсети.Молодые люди сильно пожалели, что взяли поддельные деньги.Фото: соцсети.
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Двое парней и две девушки придумали, как отмывать фальшивые купюры в Новосибирске, за что полулучили реальные сроки: ближайшие несколько лет они проведут в колонии.

Сама идея аферы пришла им в голову в августе 2018 года, после поездки в Москву. Они приобрели 22 фальшивые купюры на одном из московских рынков — с этими деньгами парни и девушки вернулись в Новосибирск. Попытаться провернуть махинации с поддельными деньгами решили рок-музыкант, выпускница и бывшая активистка вуза, инженер-технолог новосибирского завода и студентка-старшекурсница. Все молодые люди имеют только положительные характеристики, грамоты и награды за участие в общественной жизни и спортивные достижения.

Приятели разделили деньги между собой и договорились купить на них смартфоны — но уже в сентябре были задержаны полицией.

— Почти все подсудимые признали вину, они раскаивались с сожалением и частично возместили ущерб. Суд назначил девушка по четыре года колонии, молодые люди получили по пять лет в колонии строгого режима и штраф в 50 тысяч рублей каждый, — рассказала «КП-Новосибирск» старший помощник прокурора Октябрьского района Юлия Штанько.

Девушек взяли под стражу в зале суда, молодые люди отправились обратно в СИЗО. Приговор не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

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В июле два жителя Новосибирска были задержаны с фальшивыми деньгами. При досмотре у них изъяли двадцать пять поддельных купюр номиналом в 2 000 рублей.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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