И что рассчитывали купить? Новосибирцы попались с пачкой поддельных 2000-рублевых купюр
В Кировском районном суде Новосибирска взяли под стражу двум мошенников, которые подозреваются в хранении фальшивых денег, которые они планировали сбыть.
— Два жителя Новосибирска были задержаны с фальшивыми деньгами. При досмотре у них изъяли двадцать пять поддельных купюр номиналом в 2 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье — изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, — рассказали в пресс-службе Кировского районного суда Новосибирска.
Во время избрания меры пресечения, суд пришел к выводу, что подозреваемые могут скрыться от следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому их взяли под стражу, где они будут находиться до 24 августа 2019 года
— Согласно статье, новосибирцам грозит наказание — до восьми лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей, — добавили в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU