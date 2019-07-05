2019-07-05T09:30:20+03:00
Общество

И что рассчитывали купить? Новосибирцы попались с пачкой поддельных 2000-рублевых купюр

При задержании у мужчин оказались двадцать пять поддельных купюр нового образца по 2000 рублей
Надежда ЯРКОВА
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Теперь новосибирцам стоит опасаться фальшивых 2000 купюр.Теперь новосибирцам стоит опасаться фальшивых 2000 купюр.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Кировском районном суде Новосибирска взяли под стражу двум мошенников, которые подозреваются в хранении фальшивых денег, которые они планировали сбыть.

— Два жителя Новосибирска были задержаны с фальшивыми деньгами. При досмотре у них изъяли двадцать пять поддельных купюр номиналом в 2 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье — изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, — рассказали в пресс-службе Кировского районного суда Новосибирска.

Во время избрания меры пресечения, суд пришел к выводу, что подозреваемые могут скрыться от следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому их взяли под стражу, где они будут находиться до 24 августа 2019 года

— Согласно статье, новосибирцам грозит наказание — до восьми лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей, — добавили в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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