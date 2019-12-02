2019-12-03T06:59:40+03:00
Общество

«Рамен с берёзками» – звезда корейской поп-музыки оценил «Доширак» в Новосибирске

Музыкант назвал «Доширак» достопримечательностью и объяснил опасность русского такси
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Доширак в поезде символизирует Россию.Фото из сообщества Song Wonsub/Sunrays "ВКонтакте"Доширак в поезде символизирует Россию.Фото из сообщества Song Wonsub/Sunrays "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Известный южнокорейский певец и блогер Сон Вон Соб научился разговаривать «по-новосибирски» и рассказал, как правильно есть «Доширак» в России. Побывал артист в Сибири в конце ноября: он приехал с концертами и первый раз попробовал легендарную корейскую лапшу.

- Этот рамен также очень популярен в Корее. Русский «Доширак» — какой же у него вкус? Попробовать его в сибирском поезде — это нечто особенное. Это так вкусно — есть рамен и смотреть на березки за окном. В этом вся Россия. Я съел все это — и мне жарко!, — поделился Сон Вон Соб.

В Новосибирске музыканту понравилось огромное количество снега в конце ноября и драйв сибирской публики. Он удивился поездкам на междугородних маршрутках, а такси в России певец назвал опасным.

- В России вот что интересно. Здесь много снега, но ездить на такси очень опасно. Если в Корее выпадает много снега — все машины едут очень медленно, но когда я сел в русское такси — еле удержался за ручку, — рассказал певец Сон Вон Соб.

Сон Вон Соб уже семь лет занимается музыкой и набрал более 250 тысяч фанатов на YouTube, многие из которых живут в России. Молодой человек стал одним из амбассадоров южнокорейской поп-культуры в странах СНГ, и покорил россиян каверами на Виктора Цоя и современную поп-музыку. Некоторые песни были вдохновлены смешными русскими словами — сибиряки дразнили корейца словами «ути-пути». Новосибирцы научили иностранца говорить «Погнали», что ему понравилось.

Звезда корейской музыки Сонг Вон Соб в Новосибирске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Звезда американского шоу о русских невестах нашла «Красную площадь» в Новосибирске

Популярный блогер и актриса канадского независимого кино Алина Мак Леод показала Новосибирск американским женихам. Особенно понравился ей новосибирский цирк — заставил ностальгировать по детству на Украине.(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Инвестируй в Новосибирск»: за свежими идеями бизнесменов приглашают на деловой форум
«Крутая тачка!»: новосибирский самоделкин собрал пикап из «Волги» и УАЗа
Альфа-Банк получил премию «Bank of the Year in Russia 2019» журнала The Banker
«Он оставил человека умирать на морозе»: водитель сбежал после того, как сбил насмерть пешехода
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятие по повышению финансовой грамотности
«Его так раздуло, кажется, скоро лопнет»: новосибирцев рассмешил внешний вид Шуры
«Сама чуть в ДТП не попала»: сибирячку, сообщившую водителю маршрутки о подростках-зацеперах, осудили в соцсети
«Она не сможет летать»: новосибирские волонтеры выхаживают белую сову с поломанным крылом
«Люди не верили»: бизнесмен рассказал о реакции пассажиров, за которых он заплатил в маршрутке
«Копят на подарки?»: школьники написали объявление, что готовы выносить мусор за 5 рублей
Сибиряк спас пенсионерку и ее сына из горящего дома по дороге в гости
Не теряют надежды: волонтеры и полиция продолжают поиски мужчины в синей джинсовке
«Держал в страхе весь подъезд»: соседи рассказали об убийце 5-летней девочки
Подробности убийства 5-летней девочки на Петухова: полицию вызвал отчим-тиран
«Загонял зверя»: сибиряк случайно убил друга во время охоты
Альфа-Банк усовершенствовал свое мобильное приложение
Пока мама была в больнице: отчим забил до смерти пятилетнюю девочку
Рок-музыкант, студентка и авиатор попали в колонию за 22 фальшивые купюры
Какие бактерии, живущие в полости рта человека, способны разрушить наше здоровье?
«Она его одела и пыталась оживить»: мать провела ночь с мертвым трехлетним сыном
Сибиряки обсудят новые правила обращения с цветным металлом
«А если он это в сеть выложил?»: таксист заглядывает к девушкам под юбки и фотографирует
«Крысы по полкам бегают»: сибирячка купила в магазине «покусанный» хлеб
«Да это Леди Гага!»: девушка с необычной прической рассмешила пассажиров метро