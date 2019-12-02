«Рамен с берёзками» – звезда корейской поп-музыки оценил «Доширак» в Новосибирске

2 Дек. 13:11 2019-12-03T06:59:40+03:00

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Известный южнокорейский певец и блогер Сон Вон Соб научился разговаривать «по-новосибирски» и рассказал, как правильно есть «Доширак» в России. Побывал артист в Сибири в конце ноября: он приехал с концертами и первый раз попробовал легендарную корейскую лапшу.

- Этот рамен также очень популярен в Корее. Русский «Доширак» — какой же у него вкус? Попробовать его в сибирском поезде — это нечто особенное. Это так вкусно — есть рамен и смотреть на березки за окном. В этом вся Россия. Я съел все это — и мне жарко!, — поделился Сон Вон Соб.

В Новосибирске музыканту понравилось огромное количество снега в конце ноября и драйв сибирской публики. Он удивился поездкам на междугородних маршрутках, а такси в России певец назвал опасным.

- В России вот что интересно. Здесь много снега, но ездить на такси очень опасно. Если в Корее выпадает много снега — все машины едут очень медленно, но когда я сел в русское такси — еле удержался за ручку, — рассказал певец Сон Вон Соб.

Сон Вон Соб уже семь лет занимается музыкой и набрал более 250 тысяч фанатов на YouTube, многие из которых живут в России. Молодой человек стал одним из амбассадоров южнокорейской поп-культуры в странах СНГ, и покорил россиян каверами на Виктора Цоя и современную поп-музыку. Некоторые песни были вдохновлены смешными русскими словами — сибиряки дразнили корейца словами «ути-пути». Новосибирцы научили иностранца говорить «Погнали», что ему понравилось.

Звезда корейской музыки Сонг Вон Соб в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU