Звезда американского шоу о русских невестах нашла «Красную площадь» в Новосибирске

Популярный блогер и актриса канадского независимого кино Алина Мак Леод показала Новосибирск путешественникам и американским женихам. «Типичная русская невеста» из шоу о знакомствах без границ выложила видео о своей первой поездке в Россию на Youtube.

Предыдущие ролики девушки-блогера были посвящены поездке в Казахстан, откуда она добралась в Новосибирск. Первый визит канадской актрисы в Сибирь занял не больше двух суток - в Новосибирске она успела посетить площадь Ленина, которую назвала Красной площадью, ресторан восточной кухни, новосибирский зоопарк.

В самом начале ролика актриса решила сделать сдержанный обзор на город, так как решила расслабиться и отдохнуть перед перелётом во Владивосток.

- Ребята, я провожу прекрасные дни в Новосибирске. Сегодня я уже с другом, он показал мне город и подарил два билета в цирк, и это восхитительно. Мне кажется, прошло двадцать лет с моего последнего визита в русский цирк до переезда в Канаду, тогда я была очень маленькой. Это было так мило, когда перед началом выступления заиграла «Песня про зайцев» из любимого советского фильма «Бриллиантовая рука» - рассказала подписчикам Алина Мак Леод.

СПРАВКА «КП»

Голубоглазая блондинка Алина Мак Леод родилась в Киеве, но в детстве эмигрировала в канадскую провинцию Саскавачеван, популярную среди эмигрантов из России и Украины. В 13 лет она решила стать новой Кейт Мосс и получила модельный контракт в Токио, в страрших классах стала актрисой и часто снималась для японской рекламы, а также регулярно появлялась в популярном японском телешоу Ataru, признанном лучшим в 2012 году. В Канаде привлекательная блондинка состоялась как актриса независимого кино - драм и триллеров, а также «типичная русская девушка» из блога о знакомствах Dating Beyond Borders.

