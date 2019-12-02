2019-12-02T06:35:05+03:00
Происшествия

В Новосибирске под окнами девятиэтажки нашли мертвого парня

Он жил в этом доме
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мертвого парня нашли под окнами девятиэтажки.Мертвого парня нашли под окнами девятиэтажки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 2 декабря, под окнами дома №28 по улице Столетова нашли мертвого мужчину. Об этом сообщили в МВД по Новосибирской области. Известно, что ему было 23 года, и он проживал в доме, рядом с которым нашли его тело.

— Мужчина был обнаружен в 6.30 утра. Причины его гибели устанавливаются, — рассказали полицейские.

Как сообщает источник «КП-Новосибирск», родители парня зашли к нему в комнату и не обнаружили его там, но было открыто окно.

Недавно в Новосибирске под окнами отеля нашли мертвую молодую девушку. Ей также было 23 года.

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На месте происшествия работают следователи. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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