Мертвую девушку нашли под окнами отеля «Парк Резиденс» в Новосибирске

СЕГОДНЯ 05:37 2019-11-11T05:37:03+03:00

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ЧП произошло в Октябрьском районе Новосибирска в воскресенье, 10 ноября, около 21 часа. Под окнами отеля «Парка Резиденс», расположенного по улице Сакко и Ванцети 77, нашли мертвую девушку. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, она погибла. Известно, что ей было 23 года.

Сейчас следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку.

Жила ли девушка в апартаментах или пришла в гости, в «Парке Резиденс» ситуацию комментировать отказались.

«Парк Резиденс» — это апартаменты комфорт-класса, которые расположены рядом со станцией метро ”Октябрьская”. В доме также есть бассейн, бизнес-центр и кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU