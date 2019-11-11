Мертвую девушку нашли под окнами отеля «Парк Резиденс» в Новосибирске
ЧП произошло в Октябрьском районе Новосибирска в воскресенье, 10 ноября, около 21 часа. Под окнами отеля «Парка Резиденс», расположенного по улице Сакко и Ванцети 77, нашли мертвую девушку. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, она погибла. Известно, что ей было 23 года.
Сейчас следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку.
Жила ли девушка в апартаментах или пришла в гости, в «Парке Резиденс» ситуацию комментировать отказались.
«Парк Резиденс» — это апартаменты комфорт-класса, которые расположены рядом со станцией метро ”Октябрьская”. В доме также есть бассейн, бизнес-центр и кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU