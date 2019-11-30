2019-11-30T13:14:15+03:00
Общество

«Чуть не ушел в коматоз»: врач спас жизнь пассажиру самолета во время полета

Спасенного человека передали врачам в Новосибирске
Ева ЛЮТОВА
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Врач (справа) вместе со стюардами.Врач (справа) вместе со стюардами.Фото: СОЦСЕТИ
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Врач-уролог из Якутии Николай Григорьев-Маганский оказал первую помощь пассажиру самолета, летевшему в Новосибирск. Об этом медик рассказал у себя на странице в Инстаграме, выложив селфи со стюардами.

— Вот с этими молодыми людьми спасли жизнь человека на борту самолета, — написал врач. — Ребята молодцы, очень профессионально помогли оказать медицинскую помощь. По этическим соображениям фото, видео не выкладываю. Если рассказать в двух словах, то у человека, страдающего сахарным диабетом, развилась гипергликемия (повышение сахара крови), чуть не ушел в коматозное состояние.

На борту человека вернули в чувство, а, как только самолет приземлился, передали бригаде врачей скорой помощи, которая уже ждала пациента с самолета. Сам врач в самолете оказался в связи с командировкой: летел на медицинский конгресс в Новокузнецк через Новосибирск.

Напомним, это не первый случай, когда врачи оказывают помощь людям в небе. Например, несколько лет назад врач хоккейной команды «Сибирь» откачал мужчину, которому стало плохо с сердцем в самолете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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