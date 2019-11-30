«Он поплыл, начал терять сознание»: врач рассказал, как спасал пассажира самолета во время полета

Врач из Якутии Николай Григорьев спас пассажира самолета на рейсе Якутск — Новосибирск авиакомпании S7. Уролог летел на медицинский конгресс в Кемеровскую область через Новосибирск. Как только самолет стал набирать высоту, его соседу по креслу стало плохо.

— Это молодой мужчина, он сидел со мной на последнем сиденье. Я обратил внимание, что у него все время закрыты глаза. И чувствуется, что человеку плохо, — рассказал КП-Новосибирск Николай Григорьев. — Я спросил, что с ним. Он ответил: «Может, это из-за набора высоты...» Летим дальше, но я вижу, что он, уже все, поплыл... Я сразу подумал, либо сахар совсем упал, либо наоборот подскочил. И он сказал, что да, действительно, у него сахарный диабет. Он начал терять сознание просто...

К пассажиру тут же подбежали стюарды. По словам врача, бортпроводники попросили людей пересесть на другие места, чтобы освободить мужчине три кресла подряд.

— Ему лечь надо было. Он даже сам просился: «Не могу сидеть, можно я в проход лягу?», — описывает врач. — Большинство пассажиров ничего не поняли, по громкой связи ничего не объявляли, поэтому какой-то паники в салоне не было, это тоже говорит о хорошей организации. Бортпроводники оказались молодцы, кислородную маску сразу принесли, рядом мальчик-стюард сидел, помогал.

Стюарды вместе с врачом открыли сумку мужчины, где нашли прибор для измерения сахара, а также инсулиновый шприц.

— Глюкометр достали, уровень сахара был вообще зашкаливающий, ужас, — говорит медик. — Нашли в сумке инсулиновый шприц, дозировку выставили, сделали укол. Потом снова измерили сахар, чуть-чуть положение улучшилось, снова укололи. Главное, что в он гипергликемическую кому не ушел, потому что если человек уже сознание терял, дело было серьезное, мог быть и летальный исход.

Когда самолет приземлялся в Новосибирске, мужчине стало лучше, его тут же передали врачам скорой помощи.

— Я переживаю, думаю, как узнать о его состоянии? — говорит врач. — С моей стороны никакого геройства не было. Я считаю, любой медик помог бы, любой доктор определит это полукоматозное состояние. А вот бортпроводники молодцы, они классно сработали. Я даже пост в «Инстаграме» написал, чтобы ребят этих начальство как-то отметило.

Напомним, это не первый случай, когда врачи оказывают помощь людям в небе. Например, несколько лет назад врач хоккейной команды «Сибирь» откачал мужчину, которому стало плохо с сердцем в самолете.