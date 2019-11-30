«Мой папа – умный: деньги не платит, а шоколадки я получаю» - жительница Новосибирска объяснила, зачем нужны школьные сборы

СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-30T05:41:41+03:00

Родители спорят, нужно ли детям что-то, чего не оплачивает бюджет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученик смеется над теми родителями, которые сдают деньги на нужды класса. Эту историю рассказала в прямом эфире слушательница Радио «Комсомольская правда»

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В эфире Радио «Комсомольская правда» слушательница объяснила, зачем, по ее мнение, нужны сборы денег в школе. На них взрослые покупают то, на что не распространяется бюджет.

Жительница Новосибирска предложила тем, у кого сложное материальное положение, мирно обсуждать это с другими родителями. А вот идти на принцип женщина не советует.

- В классе моего ребенка есть мальчик, папа которого заявил, что образование – бесплатное, и ни на что он сдавать не будет. В конце учебного года родительский комитет вручает грамоты и всем – шоколадки. Мальчику тоже вручили. И он всегда бежит первым получать что-либо. И все слышат - и дети, и учителя, и родители – как он кричит: «мой папа деньги не платит, а я шоколадку я получаю», - привела пример радиослушательница, которая представилась Еленой.

Она добавила, что отец этого ученика не испытывает финансовых проблем.

- Он не бедный. Он очень богатый человек. Просто такова его позиция. А родители повозмущаются, повозмущаются, и опять платят, - добавила Елена.

Спор на тему школьных сборов возник, когда в эфире ведущий с радиослушателями обсуждал историю восьмилетней Миланы – мама этой девочки пожаловалась на травлю в школе.

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU