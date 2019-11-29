Греем пушками: в Новосибирском театре оперы и балета нет отопления

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-29T13:34:06+03:00

Новосибирский театр оперы и балета будет подключен к теплоснабжению к шести вечера 29 ноября. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Сибирской генерирующей компании утверждают, что НОВАТ будет подключен к теплу до шести вечера

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Новосибирский театр оперы и балета будет подключен к теплоснабжению к шести вечера 29 ноября, до начала спектакля. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании. Напомним, сегодня, на теплотрассе по улице Мичурина обнаружили три повреждения из-за которых отключили отопление в окрестных зданиях, в числе которых оказался и НОВАТ. Специалистам пришлось расширить границы зоны, попадающей под отключение теплоснабжения, по причине неисправностей в тепловой камере на ее границе.

— По состоянию на 16:00 температура в большом зале театра составляла 24 градуса, а на сцене — 23, — сообщили в Сибирской генерирующей компании. — Для поддержания комфортной температуры в здании театра в 16:00 были доставлены тепловые пушки.

На поврежденных участках теплотрассы ведутся ремонтные работы. Специалисты стараются как можно скорее устранить все неполадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU