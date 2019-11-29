Нужны пуанты с начесом: в Новосибирском театре оперы и балета — холодные батареи

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-29T12:01:57+03:00

Как сообщили в СГК, на теплотрассе произошла авария

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В пятницу, 29 ноября, на теплотрассе по улице Мичурина обнаружили три повреждения. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании. Сейчас дефекты на трубопроводе устраняют.

— Теплоснабжение 24 домов отключено с 6:00 до 22:00. В 12:00 энергетикам пришлось расширить зону отключения из-за неисправностей в тепловой камере на границе зоны. Это затронуло Новосибирский театр оперы и балета, — сообщают в компании.

Ремонтные бригады работают на трех участках теплотрассы и стараются завершить работу как можно быстрее. Ведется контроль температуры внутри театра. В СГК принесли извинения артистам и зрителям.

ИСТОЧНИК KP.RU