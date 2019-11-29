Докрутились: министр спорта не исключает, что Pole dance включат в Олимпиаду
Танцевальное направление pole dance продолжает набирать популярность среди сибиряков. Однако некоторые горожане уверены, что упражнения с пилоном — это не просто хореография, а самый настоящий вид спорта! У которого обязательно должен быть шанс стать олимпийским.
— Вообще, pole dance — это достаточно молодое танцевальное направление. Поэтому утверждать что-то насчет олимпиады пока рано, — пояснил в эфире радио КП-Новосибирск Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. — К примеру, у нас только недавно была аккредитована федерация воздушно-силовой атлетики, в том числе и на уровне министерства спорта России. Но даже о дисциплинах, входящих в нее, еще нельзя сказать, будут ли они в составе олимпийских видов спорта. Но это вполне возможно в перспективе. Также и pole dance возможно когда-нибудь будет на олимпийской арене.
Кроме того, Сергей Ахапов отметил, что все, что связано с танцами, как правило, очень ярко и интересно для людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU