Министр спорта: «ЛДС в Новосибирске построят, даже если у нас заберут чемпионат мира»

СЕГОДНЯ 18:22 2019-11-28T18:22:22+03:00

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Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что новый ЛДС будет построен в нашем городе вне зависимости от решения WADA. Напомним, споры вокруг нового ледового дворца разгорелись среди сибиряков после заявления Всемирного антидопингового агентства о том, что при возможном вводе новых санкций против России, страна может потерять право проводить на своей территории международные спортивные турниры. Эта информация заставила жителей Новосибирска поволноваться: если не будет чемпионата по хоккею, то зачем тогда и новый ЛДС? Однако Сергей Ахапов уверяет, что данный объект будет в любом случае построен и сдан в срок.

— В настоящее время работы продвигаются в плановом порядке. Строительные работы начали еще в августе: уже была проведена отсыпка территории в самом «пятне» застройки. Сейчас идут работы по устройству свай в фундаменте, уже сделаны заказы на другие строительные конструкции, — пояснил Серей Ахапов в эфире радио КП-Новосибирск. — Мы планируем сдать все в срок. Работы будут закончены в третьем квартале 2022 года.

Министр также отметил, что несмотря на то, что некоторые матчи чемпионата пройдут в Томске, Новосибирск все равно остается достаточно важной площадкой, поскольку именно здесь пройдет четвертьфинал, полуфинал и финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU