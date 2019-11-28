2019-11-28T18:22:22+03:00
Общество

Министр спорта: «ЛДС в Новосибирске построят, даже если у нас заберут чемпионат мира»

По его словам, объект планируется сдать в 2022 году
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Именно так выглядит проект нового ЛДС в Новосибирске.Именно так выглядит проект нового ЛДС в Новосибирске.
Изменить размер текста:

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что новый ЛДС будет построен в нашем городе вне зависимости от решения WADA. Напомним, споры вокруг нового ледового дворца разгорелись среди сибиряков после заявления Всемирного антидопингового агентства о том, что при возможном вводе новых санкций против России, страна может потерять право проводить на своей территории международные спортивные турниры. Эта информация заставила жителей Новосибирска поволноваться: если не будет чемпионата по хоккею, то зачем тогда и новый ЛДС? Однако Сергей Ахапов уверяет, что данный объект будет в любом случае построен и сдан в срок.

— В настоящее время работы продвигаются в плановом порядке. Строительные работы начали еще в августе: уже была проведена отсыпка территории в самом «пятне» застройки. Сейчас идут работы по устройству свай в фундаменте, уже сделаны заказы на другие строительные конструкции, — пояснил Серей Ахапов в эфире радио КП-Новосибирск. — Мы планируем сдать все в срок. Работы будут закончены в третьем квартале 2022 года.

Министр также отметил, что несмотря на то, что некоторые матчи чемпионата пройдут в Томске, Новосибирск все равно остается достаточно важной площадкой, поскольку именно здесь пройдет четвертьфинал, полуфинал и финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Победитель благотворительного конкурса «Во благо» получил свою награду
Кто из них настоящая? Преступница из Новосибирска сделала тату как у Наргиз
Девочка умирала девять дней, а взрослые не могли ее найти: волонтер рассказала, в честь кого назван отряд «Лиза Алерт»
Не понимает, где находится: в Новосибирске ищут пропавшего 74-летнего дедушку в темном пуховике
Бессердечно: эксперт предупредил о скором исчезновении лайков в соцсетях
«Потолок подпирают бревном»: больную раком сибирячку и ее дочку отказываются переселять из дома-развалюхи
Сибирячка, больная раком, отдала собранные ей деньги нуждающимся детям
Помыться хотел: воришка украл из магазина 9 флаконов шампуня
«Что это за вонючая жижа?»: сибиряки пожаловались на грязную воду в домах
Из-за болезни академика СО РАН, живущего в скандальном коттедже за 67 миллионов, перенесли слушание в суде
Уволилась директор школы, где учительница вышла замуж за бывшего ученика
Следователи начали проверку после избиения второклассницы, которую затравили на чаепитии
«С глазами, полными ужаса»: курьер с тремя букетами цветов застрял в лифте с красоткой
В Альфа-Банке стартовала «черная пятница» для бизнеса
«Он этого не хотел»: новосибирский студент пропал после расставания с девушкой
«Это может быть смертельным»: эксперты рассказали о влиянии снюсов на организм детей
Полицейские начали проверку после избиения девочки, униженной на чаепитии
Дала подзатыльник полицейскому: молодая мать устроила драку в свой день рождения, защищая приятеля
«Вот это его размотало!»: в Новосибирске машина-ассенизатор разбилась об сосну
«Будто зубные щетки на глазах»: сибирячку затравили в соцсети за нарощенные ресницы
Снижают «по-черному»: обвал ставок по потребительским кредитам