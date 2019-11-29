Видео, как стая собак преследует детей, напугало соцсети

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-29T13:04:03+03:00

Ролик был снят в Барабинске под Новосибирском. Дети успели скрыться в музыкальной школе и все обошлось

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В городе Барабинске Новосибирской области свора собак перепугала двух маленьких девочек. Видео сняла местная жительница Анастасия Романова.

— Я шла по направлению навстречу девочкам, их было две, на вид лет по восемь. Собаки шли за ними по пятам. Сначала девочки просто оглядывались, потом, видимо, сильно испугались и побежали. Собаки — за ними. Они преследовали их до самого порога школы, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Собаки забежали на территорию учебного заведения, тогда уже на улицу вышла сотрудница, она начала отгонять собак, ей помог проходивший мимо мужчина.

Общественная организация «Гражданский патруль» обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку по этому поводу. Общественники винят администрацию города в бездействии.

Свора собак догоняла двух девочек . 8plus1.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU