«Это уже перебор!»: бродячая собака вцепилась в ребенка возле школы

СЕГОДНЯ 20:59 2019-11-27T20:59:00+03:00

Сибиряки отметили, что это уже не первое нападение бездомного животного на человека за последнее время. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сибиряки утверждают, что это уже не первое нападение за неделю

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В микрорайоне Пашино в Новосибирской области бродячая собака напала на школьника, который шел на занятия. Инцидент случился 27 ноября в 11:20 в районе улицы Новоуральская, 19\10.

— На 12-летнего мальчика напала собака по пути в школу. Животное покусало ребенка, после случившегося ему пришлось поехать в травмпункт, — пишет автор поста в паблике «Инцидент Пашино». — Местные жители уже вызывали службу по отлову бродячих животных, но никаких действий так никто и не предпринял. Дедушка, живущий в одном из окрестных домов, подкармливает этих собак. Ему уже много раз говорили прекратить это делать, но все бесполезно.

Собака сильно покусала ребенка. Фото: "Инцидент Пашино"

Подписчики паблика, знакомые с ситуацией, сообщают, что сведения о случившемся уже были переданы в полицию. А в настоящее время потерпевшие намерены обратиться в прокуратуру с заявлением.

После произошедшего мальчику пришлось ехать в травмпункт. Фото: "Инцидент Пашино"

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что это уже не первое нападение бездомного животного на человека за последнее время:

— Это уже перебор! Какое нападение по счету, второе?

— Уже третье нападение за неделю.

— У нас тоже недавно совсем собаки бродячие покусали ребенка, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU