«Он сидит, мяукает»: сибирячка спасла котенка, замурованного в подвале

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-30T07:51:04+03:00

Котёнка спасли из подвала, но оставили в подъезде. Фото:скриншоты из справочника 2GIS и видео

Но взять его к себе не смогла: оставила в подъезде

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Жительница Новосибирска Татьяна Волкова подняла волну возмущения из-за подвала с замурованными котятами. Видео «Новосибирск. Улица Телевизионная,11 . УК ЖКХ замуровывают котят» вышло на YouTube.

— Время час ночи, а он сидит, мяукает. Мужики какие-то мне открыли, спасибо им. Что с тобой делать? — говорит Татьяна Волкова.

Женщина смогла попасть в подвал и спасти только одного котенка, но не стала его брать домой — оставила подъезде.

Председатель ТСЖ «Телевизионный квартал» пояснил, что кошки замурованы в подвале дома по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 26. По его словам, «сталинку» обслуживает крупная управляющая компания.

— Если бы у вас в подвале были кошки — вы бы что делали? Знаете, сколько стоит вызов отлова из приюта? — сообщил председатель правления Герман Чежинов.

Корреспондент «КП-Новосибирск» уже подготовил запрос в управляющую компанию.

Замурованный котёнок в подвале дома на Сибиряков-Гвардейцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU