2019-11-15T06:00:47+03:00
Общество

«Встанем живой стеной и будем отбиваться»: новосибирцы вышли на защиту, замурованных в подвале котов

Со слов жителей, животных хотят отравить
Ульяна ДЖАНКОВА
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Котов живьем замуровали в подвале, при этом там будут травить насекомых. Фото: «Инцидент Новосибирск»Котов живьем замуровали в подвале, при этом там будут травить насекомых. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В Новосибирске жители Никитинского жилмассива в Октябрьском районе сообщили о том, что управляющая компания замуровала в подвале многоквартирного дома котов: их планируют отравить вместе с насекомыми. Правда, в УК, утверждают, что котов забрали волонтеры. Но люди не поверили словам коммунальщиков и ночью залезли в подвал, где и правда нашли животных. В подтверждение своих слов они отправили фото в группу «Инцидент Новосибирск». Подписчики сообщили, что фото снято в доме на улице Грибоедова, 75.

— Кошки вместе с котятами замурованы. Вход в подвал закрыт металлическим листом. Кошки выйти через нее не могут. Заявление участковому результатов не дали. 15 ноября будут травить вместе с насекомыми и кошек. Женщина 70 лет борется практически в одиночку, но УК продолжают свою живодерню, чувствуя свою безнаказанность. Ранее раскладывали отравленную рыбу по массиву. Дворник в этом признавался, но сказал, что официально это не подтвердит, — пишут жители в паблике.

Новосибирцы залезли в подвал и нашли котов. Фото: жители

Новосибирцы залезли в подвал и нашли котов. Фото: жители

Взбудораженные новосибирцы всю ночь обсуждали, как спасти животных. В итоге неравнодушные сели в такси и отправились по адресу, где замуровали кошек. Активисты прихватили с собой инструмент, чтобы попытаться, как-то демонтировать металлические листы, которые мешают кошкам выйти.

— Мы встанем живой стеной, но не пустим убивать животных. Возьсмем с собой то, чем сможем отбиваться. Пока лично не убедимся, что там нет животных, травить я не позволим, — пишут сибиряки.

Подписчики по-разному отнеслись к этой ситуации.

Новосибирцы пробуют самостоятельно освободить животных из подвала. Фото: жители

Новосибирцы пробуют самостоятельно освободить животных из подвала. Фото: жители

— Люди сами виноваты что животные на улице, сами выкидывают. А теперь их надо привезти и показать, что делают с бездомными котами. — пишут люди.

— Домой заберите! Отдайте в приют и помогайте этому приюту! Какого черта разводить питомники в подвалах? Я сам живу на первом этаже и зимой замерзаю, потому что в подвале кошечки и бабки вечно окна подвальные открывают, а у нас под полами сквозняки ходят. Было время, когда в подвале жили более 20 кошек, и это был ад кромешный. Паразиты и круглосуточные кошачьи вопли под окном. Подвальные помещения не для животных! — парируют противник питомников в подвалах.

— На улице Республиканской как-то тоже выгнали всех кошек и заколотили окна в подвале, также боялись блох. Так через некоторое время дом оккупировали крысы. Когда приезжала СЭС, они сразу сказали, что люди — идиоты, и что они устали объяснять, что вред от кошек несоизмеримо меньший, чем от крыс! А крыс — очень тяжело травить. В итоге те люди, кто заколачивал окна, сами же снимали эти щиты и запускали котеек туда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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